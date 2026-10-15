Операция за час вместо четырёх: новый метод применили в детской больнице Астаны

В городской многопрофильной детской больнице № 2 имени С. С. Кизатуллина внедрили малоинвазивный метод лечения краниосиностоза у младенцев. Операция, которая при открытом доступе могла занимать три-четыре часа, в этот раз длилась около 60 минут.

13 октября в Астане трёхмесячному младенцу с сагиттальным краниосиностозом провели эндоскопическую лоскутную краниотомию. Для городской больницы это первый опыт применения такой методики. Новый подход позволяет уменьшить хирургическую травму и сократить продолжительность вмешательства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что такое краниосиностоз?

Родители обратились за медицинской помощью после того, как заметили необычную форму головы ребёнка. Как рассказала мама малыша Әділханова Айғаным, первоначально семья не подозревала о заболевании.

«До этого мы обращались в платной клинике. Там говорили, что с ним всё в порядке. Что это просто форма головы. Похожа на меня и на его папу. Поэтому мы изначально вообще ни о чём не волновались», - рассказала она.

Позже, 29 сентября, семья пришла на приём к другому специалисту. После осмотра и компьютерной томографии у ребёнка выявили сагиттальный краниосиностоз.

Это состояние, при котором один из швов между костями черепа закрывается раньше времени. В норме такие швы позволяют черепу расти по мере развития мозга. При их преждевременном сращении форма головы меняется, а в некоторых случаях повышается риск увеличения внутричерепного давления и неврологических осложнений.

По словам мамы, после консультаций с врачами в Астане и Алматы семье объяснили необходимость операции. Родители решили согласиться на хирургическое лечение.

От нескольких часов - к одному часу

Как сообщил заведующий отделением нейрохирургии Мирсаид Байматов, ранее подобные вмешательства в больнице выполняли открытым способом. Они требовали более широкого хирургического доступа и занимали от трёх до четырёх часов.

«Малоинвазивный метод операции менее травматичен для ребёнка. И мы уменьшаем время оперативного вмешательства. Она длится от 50 до 70 минут», - отметил врач.

Эндоскопическая методика предполагает использование камеры и специальных инструментов, которые позволяют хирургам работать через небольшие разрезы. Выбор метода зависит от диагноза и состояния конкретного пациента.

По словам Байматова, операция у трёхмесячного ребёнка длилась около 60 минут. Врач также подчеркнул, что полностью исключить риски нельзя, при хирургическом вмешательстве сохраняются как анестезиологические, так и хирургические риски. Однако выбранный метод позволяет уменьшить травматичность операции.

Врачи обучались у зарубежных специалистов

Для освоения новой методики специалисты проходили обучение на мастер-классах с участием врачей из Израиля и Германии. Полученные знания нейрохирурги внедряют в клиническую практику.

«Мы у своих учителей, наставников освоили эти малоинвазивные методы операции и внедряем в наши клиники», - рассказал Байматов.

При этом эндоскопический метод подходит не всем пациентам, решение о способе лечения принимают специалисты с учётом возраста ребёнка, особенностей краниосиностоза и результатов обследования.

«Я не смогла сдержать эмоции»

Для мамы малыша ожидание и восстановление после операции стали серьёзным эмоциональным испытанием. По её словам, до хирургического вмешательства она старалась сохранять спокойствие и доверяла врачам. Но увидеть сына после операции оказалось гораздо сложнее.

«Но после операции, когда я увидела его с катетером, с дренажем в голове, я не смогла сдержать эмоции. Даже сейчас я уже хочу плакать», - поделилась Әділханова Айғаным.

Она рассказала, что больше всего перед операцией переживал её муж. Поддержку семье оказывали близкие. Сейчас, по словам мамы, состояние ребёнка стабильное, и родители надеются на благополучное восстановление.

Состояние ребёнка стабильное

По информации заведующего отделением нейрохирургии, операция прошла успешно. Ребёнок находится в сознании, неврологического дефицита после вмешательства не выявлено. Также врач сообщил, что операция прошла без кровопотери и малыш готовится к первому этапу реабилитации.

Внедрение эндоскопической методики расширяет возможности хирургического лечения краниосиностоза у младенцев. Для семьи же главный результат сейчас - восстановление ребёнка и надежда на его здоровое будущее.