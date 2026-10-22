10 тонн семян: зачем в Алматинской области выращивают саксаул

В Алматинской области планируют собрать 10 тонн семян саксаула, чтобы засеять ими 2 тысячи гектаров земли. Это растение помогает сдерживать движение песков и защищает почву от разрушения ветром.

Как сообщили в акимате региона, участки для посева уже вспаханы и подготовлены. Семена планируют высеять в ближайшие месяцы.

Почему выбрали саксаул

Сбор семян проходит в Балхашском районе, где растут обширные заросли саксаула. К работе подключились сотрудники лесного хозяйства, студенты колледжей, школьники и волонтеры.

Саксаул хорошо приспособлен к засушливому климату. Его корневая система помогает закреплять песчаную почву, снижая риск ее выдувания и перемещения песков.

Растение играет роль и в сохранении природной среды пустынных и полупустынных территорий. Заросли саксаула создают условия для обитания животных и других растений.

Помимо саксаула, в области намерены собрать еще 1,6 тонны семян других древесных пород.

Сколько деревьев высадят в регионе

По данным акимата, с 2021 по 2027 год в Алматинской области планируют высадить 52,6 млн деревьев.

За последние пять лет уже высажено более 43 млн, что составляет 83% от общего плана.

В 2026 году предусмотрена посадка 4,6 млн деревьев на площади 2 077 гектаров. Весенний план, по информации областных властей, выполнен на 109%.

Работы по сбору семян саксаула и озеленению региона проходят в рамках программы «Таза Қазақстан».