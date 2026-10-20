105 нарушений выявили на шахте имени Ленина в Карагандинской области

На шахте имени В.И. Ленина ТОО «Karaganda Komir» в Карагандинской области выявили 105 нарушений требований промышленной безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Нарушения обнаружили во время плановой проверки. Специалисты Управления промышленной безопасности обследовали 66 объектов на территории шахты.

Предприятию выдали предписание устранить замечания в установленные сроки. При этом отдельные виды работ временно запретили до устранения нарушений, которые могут создавать угрозу жизни людей. Речь не идет о полной остановке шахты.

После проверки на предприятии также усилили противопожарную защиту. На магистральных ленточных конвейерах установили и запустили автоматическую систему пожаротушения.

Кроме того, ключевые системы мониторинга, позиционирования работников и подземной связи планируют обеспечить резервным источником питания – дизельным генератором. Это позволит им продолжать работать даже при полном отключении электричества на предприятии.

В ДЧС подчеркивают, что выявленные нарушения должны быть устранены в установленные сроки.