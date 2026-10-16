11 казахстанских скалолазов выступят на этапе Азиатской серии в Южной Корее

Опубликован предварительный список участников этапа Азиатской серии по скалолазанию, который пройдет 31 октября и 1 ноября в городе Кунсан (Южная Корея).

В мужских соревнованиях Казахстан представят Жандос Калыбай, Матвей Есипов, Вадим Ишмухаметов, Глеб Семешкин и Азат Майкотов.

В женском турнире заявлены Виктория Адаменко, Полина Андреева, Айханым Айдарханкызы, Анна Баларшина, Арина Новицкая и Аделия Утешева.

Казахстанские спортсмены выступят в двух дисциплинах — боулдеринге и лазании на скорость — и поборются за награды международного турнира.