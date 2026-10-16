11 казахстанских скалолазов выступят на этапе Азиатской серии в Южной Корее
16 Октября 2026, 20:59
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16 Октября 2026, 20:5916 Октября 2026, 20:59
110Фото: НОК РК
Опубликован предварительный список участников этапа Азиатской серии по скалолазанию, который пройдет 31 октября и 1 ноября в городе Кунсан (Южная Корея).
В мужских соревнованиях Казахстан представят Жандос Калыбай, Матвей Есипов, Вадим Ишмухаметов, Глеб Семешкин и Азат Майкотов.
В женском турнире заявлены Виктория Адаменко, Полина Андреева, Айханым Айдарханкызы, Анна Баларшина, Арина Новицкая и Аделия Утешева.
Казахстанские спортсмены выступят в двух дисциплинах — боулдеринге и лазании на скорость — и поборются за награды международного турнира.
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