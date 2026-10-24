12 человек погибли при лобовом столкновении двух автобусов в Пакистане
Ещё около 22 человек пострадали, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии.
24 Октября 2026, 05:32
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24 Октября 2026, 05:3224 Октября 2026, 05:32
68Фото: Dawn
В Пакистане не менее 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса с пассажирским автобусом. Ещё около 22 человек получили травмы.
Как сообщает Dawn, авария произошла в пятницу возле города Утхал на трассе Кветта — Карачи. Пассажирский автобус следовал из Гвадара в Карачи, а микроавтобус направлялся туда же из Белы.
По данным полиции, семь человек погибли на месте происшествия, ещё пятеро скончались позднее в больнице.
Пострадавших сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в Карачи для дальнейшего лечения. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии.
Большинство погибших и пострадавших находились в микроавтобусе.
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