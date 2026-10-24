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  • 12 человек погибли при лобовом столкновении двух автобусов в Пакистане

12 человек погибли при лобовом столкновении двух автобусов в Пакистане

Ещё около 22 человек пострадали, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

24 Октября 2026, 05:32
АВТОР
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Dawn 24 Октября 2026, 05:32
24 Октября 2026, 05:32
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Фото: Dawn

В Пакистане не менее 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса с пассажирским автобусом. Ещё около 22 человек получили травмы.

Как сообщает Dawn, авария произошла в пятницу возле города Утхал на трассе Кветта — Карачи. Пассажирский автобус следовал из Гвадара в Карачи, а микроавтобус направлялся туда же из Белы.

По данным полиции, семь человек погибли на месте происшествия, ещё пятеро скончались позднее в больнице.

Пострадавших сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в Карачи для дальнейшего лечения. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии.

Большинство погибших и пострадавших находились в микроавтобусе.

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