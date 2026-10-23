12 инвестиционных проектов одобрены в области Абай

Под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось очередное заседание Регионального координационного совета по привлечению инвестиций.

В ходе заседания рассмотрены и одобрены 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 19,2 млрд тенге, предусматривающих создание 443 новых рабочих мест. Проекты охватывают сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции, рыбное хозяйство, транспорт и логистику, производство строительных материалов, а также строительство оздоровительных и спортивно-развлекательных объектов.

На заседании были представлены проекты строительства комплекса полного цикла по выращиванию и переработке рыбы в Кокпектинском районе, современного оздоровительного комплекса в Семее, а также ипподрома с оздоровительно-санитарным комплексом, зрительскими трибунами и комплексом для гостей.

Кроме того, рассмотрены инициативы по строительству железнодорожного тупика со складской и логистической инфраструктурой, складских комплексов и логистического хаба, станции по производству бетона, асфальтобетонного завода и комплекса по производству комбикормов в городе Семей.

В районе Жаңасемей представлены проекты по производству бетонных изделий для строительства, организации складского хозяйства для хранения и переработки инертных материалов, а также логистического комплекса.

Глава региона подчеркнул высокую ответственность местных исполнительных органов за реализацию инвестиционных инициатив.

«Каждый из рассмотренных сегодня инвестиционных проектов имеет особое значение для устойчивого развития экономики региона. Качественное сопровождение инвесторов, оперативное решение возникающих вопросов и обеспечение благоприятного инвестиционного климата – прямая функциональная обязанность акимов городов и районов. Все обращения инвесторов должны рассматриваться своевременно, без допущения административных барьеров. Государственным органам необходимо обеспечить предоставление всех необходимых мер поддержки в пределах своей компетенции», – отметил Берик Уали.

По итогам заседания аким области поручил взять одобренные инвестиционные проекты на особый контроль и обеспечить своевременное исполнение принятых решений. Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития области поручено вести постоянный мониторинг реализации проектов и координировать работу государственных органов.