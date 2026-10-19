13 граждан Китая выдворили из Казахстана после проверки КНБ

В Казахстане задержали 13 граждан Китая, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства. Во время проверки КНБ обнаружил признаки работы законспирированной международной схемы интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

По данным КНБ, у задержанных нашли большое количество компьютерной техники и мобильных телефонов, комплекты спутникового интернета Starlink, а также крупные суммы на криптокошельках.

В ведомстве сообщили, что деятельность группы была направлена против граждан других стран и координировалась из-за рубежа.

Проверку продолжили совместно с Министерством общественной безопасности Китая. Выяснилось, что некоторые из задержанных разыскивались в КНР за аналогичные деяния.

16 октября всех 13 иностранцев в административном порядке выдворили из Казахстана и передали китайским правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.