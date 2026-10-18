15 человек погибли при наезде грузовика на паломников в Индии

В индийском штате Мадхья-Прадеш грузовик наехал на толпу паломников. В результате происшествия погибли 15 человек, еще около 40 получили травмы.

Как сообщает NDTV, по данным местной полиции, авария произошла в ночь на воскресенье в районе Гвалиора. Водитель потерял управление на спуске, после чего многотонный грузовик снес несколько ограждений и врезался в стену храма, наехав на людей, которые находились вдоль дороги.

По словам очевидца, у грузовика могли отказать тормоза. Согласно информации полиции, под колесами и кузовом машины оказались более 50 человек. Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.

Как выяснилось, по дороге следовали два грузовика. Водители не знали маршрут и ориентировались по Google Maps. Первая машина остановилась на склоне, после чего второй грузовик сорвался вниз.

Водителя и владельца транспортного средства задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.