15 человек погибли при наезде грузовика на паломников в Индии
Еще около 40 человек пострадали. Водителя и владельца грузовика задержали.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В индийском штате Мадхья-Прадеш грузовик наехал на толпу паломников. В результате происшествия погибли 15 человек, еще около 40 получили травмы.
Как сообщает NDTV, по данным местной полиции, авария произошла в ночь на воскресенье в районе Гвалиора. Водитель потерял управление на спуске, после чего многотонный грузовик снес несколько ограждений и врезался в стену храма, наехав на людей, которые находились вдоль дороги.
По словам очевидца, у грузовика могли отказать тормоза. Согласно информации полиции, под колесами и кузовом машины оказались более 50 человек. Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.
Как выяснилось, по дороге следовали два грузовика. Водители не знали маршрут и ориентировались по Google Maps. Первая машина остановилась на склоне, после чего второй грузовик сорвался вниз.
Водителя и владельца транспортного средства задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Самое читаемое
- В Астану привезли более 1 600 тонн продуктов из трёх областей
- Известного врача из Актобе осудили за хищение 53 млн тенге
- Умер казахстанский художник-аниматор Алтынбек Омирзаков
- Завод по переработке хлопка загорелся в Туркестанской области
- Трамп приостановил новые санкции против России, которые сам же ввёл