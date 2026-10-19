Мужчину арестовали на 15 суток за появление обнажённым в общественном месте в Астане

17 октября 2026 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело о мелком хулиганстве.

Согласно материалам дела, гражданин Қ. находился в общественном месте обнажённым в присутствии посторонних лиц, чем нарушил общественный порядок и проявил неуважение к окружающим.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Его виновность подтверждена материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями и видеозаписью с места происшествия.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил административный арест сроком на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.