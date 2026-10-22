$150 миллионов и 256 миллионов бутылок: что задумали в Актобе?

В Актобе планируют построить крупный завод по производству стеклянной тары. В проект вложат около 150 млн долларов, а выпускать предприятие сможет до 256 млн изделий ежегодно. Продукцию намерены продавать не только в Казахстане, но и за его пределами, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Что будут производить на новом заводе

Предприятие займётся выпуском стеклотары – упаковки, которую используют для хранения напитков, продуктов питания и другой продукции.

По плану завод сможет производить около 256 млн единиц стеклотары в год. Часть продукции будет поступать на внутренний рынок, остальное рассчитывают экспортировать в соседние страны.

На производстве также собираются использовать вторичное сырьё. Для этого завод оснастят современными системами сортировки и технологиями переработки стекла.

Министерство промышленности и строительства

Сколько рабочих мест появится

Строительство предприятия должно обеспечить не менее 500 рабочих мест. После запуска завода здесь планируют трудоустроить ещё около 300 человек на постоянной основе.

Для будущих сотрудников предусмотрена система непрерывного обучения по международным стандартам стекольной промышленности.

Соглашение о реализации проекта подписали Министерство промышленности и строительства Казахстана и ТОО Aktobe Steklo.

Подписание состоялось в Шымкенте на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR 2026 в присутствии премьер-министра Олжаса Бектенова. В мероприятии также участвовал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Точные сроки начала строительства и запуска завода в министерстве пока не назвали.