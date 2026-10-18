16 девятиэтажных домов построят в Атырау

В ходе рабочего объезда аким Атырауской области Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов и подведением инженерных сетей в микрорайоне Самал.

В микрорайоне на территории 6,7 гектара планируется строительство 16 девятиэтажных домов на 1 152 квартиры. По словам руководителя городского отдела строительства Арната Ондасынова, сейчас реализуется строительство восьми домов. Шесть из них на 432 квартиры построены ТОО «Direct Construction Service», подготовлены технические паспорта. Квартиры предназначены для льготных ипотечных программ «Отбасы банка». Ещё два дома на 144 квартиры находятся в стадии строительства, их ввод запланирован на март 2027 года.

Внутриплощадочные сети для первых шести домов, включая водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализации построены, оформляются акты приёмки, ввод запланирован на ноябрь. Наружные инженерные сети, рассчитанные на все 16 домов, готовы на 80%, их ввод намечен на декабрь 2026 года.

Болат Акчулаков поручил обеспечить качественное и своевременное завершение строительства жилых домов и инженерной инфраструктуры, а также организовать работу по реализации квартир в рамках льготных ипотечных программ «Отбасы банка».