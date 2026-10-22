1,6 млрд деревьев, тысячи ликвидированных свалок и возвращение тигров: как изменился Казахстан за семь лет

За последние семь лет в Казахстане высадили более 1,6 млрд деревьев, увеличили площадь лесного фонда на 850 тысяч гектаров и сократили выбросы загрязняющих веществ на крупнейших предприятиях на 7,2%. Одновременно в стране начали возвращать исчезнувшие виды животных, внедрять искусственный интеллект для экологического контроля и восстанавливать экосистему Аральского моря. Каких результатов удалось добиться, сколько средств направлено на переработку отходов и какие экологические проблемы остаются актуальными – выясняла корреспондент BAQ.KZ.

Казахстан стал зеленее: сколько деревьев высадили

Одним из наиболее масштабных направлений экологической политики стало восстановление лесов. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в государственном лесном фонде высадили 1 млрд 648,4 млн деревьев на площади более 1 млн гектаров.

За семь лет площадь лесного фонда увеличилась на 850 тысяч гектаров, а лесистость страны достигла 5,15%.

При этом поручение Президента по высадке 15 млн деревьев в населенных пунктах было перевыполнено. Только за 2021–2025 годы в городах и селах Казахстана высадили 18,1 млн деревьев.

Отдельная работа ведется на осушенном дне Аральского моря, где лесомелиоративные мероприятия охватили уже 1,1 млн гектаров. Высадка растительности на этих территориях направлена на закрепление песков и снижение распространения солепылевых частиц.

Промышленные выбросы сократились на 148 тысяч тонн

Изменения затронули и крупные промышленные предприятия.

Согласно представленным данным, объем выбросов загрязняющих веществ на 50 крупнейших предприятиях Казахстана снизился на 148 тысяч тонн, или на 7,2%.

Для усиления экологического контроля на 90 крупных предприятиях установили автоматизированные системы мониторинга. Они позволяют отслеживать выбросы в режиме реального времени.

Кроме того, выдано 36 комплексных экологических разрешений, предусматривающих модернизацию производств и внедрение наилучших доступных технологий.

В Казахстане также начали внедрять систему EcoAgent на основе искусственного интеллекта. Она анализирует экологические данные, выявляет потенциальные риски и отклонения, помогая принимать решения в сфере охраны окружающей среды.

Свалки находят из космоса: сколько удалось ликвидировать

Еще одна проблема, с которой продолжают бороться в Казахстане, – незаконные свалки.

Благодаря космическому мониторингу в стране выявили 2 637 несанкционированных свалок. Из них 2 192 уже ликвидированы. Таким образом, доля устраненных объектов достигла 83%.

Параллельно развивается инфраструктура переработки бытовых отходов.

По информации ведомства, доля сортировки и переработки твердых бытовых отходов достигла 30,6%. Для развития отрасли предусмотрено льготное финансирование проектов на общую сумму 185 млрд тенге.

Кроме того, в Астане, Алматы и Шымкенте планируется реализация трех проектов энергетической утилизации отходов. По ним уже подписаны инвестиционные соглашения на 293,3 млрд тенге.

Почти 7 млн человек вышли на экологические акции

Экологические инициативы постепенно становятся частью повседневной жизни казахстанцев.

С начала 2026 года в рамках программы «Таза Қазақстан» проведено 753 мероприятия, в которых приняли участие 6,9 млн человек. Почти миллион из них – волонтеры.

За это время участники акций очистили 1,1 млн гектаров территорий, собрали и вывезли 844 тысячи тонн отходов и высадили более 1,3 млн деревьев.

При этом казахстанцы могут сообщать об экологических проблемах через Telegram-бот TazaQazBot. С его помощью можно отправить фотографию загрязненной территории, указать местоположение и отслеживать рассмотрение обращения.

Согласно одному из представленных ведомством отчетных показателей, через бот поступило более 60 тысяч заявок, из которых свыше 56 тысяч выполнены.

Тигры вернулись спустя 70 лет, а лошади Пржевальского впервые дали потомство

Одним из наиболее заметных результатов природоохранной работы стало возвращение редких животных в дикую природу Казахстана.

31 июля 2026 года в государственном природном резервате «Іле-Балқаш» впервые за более чем 70 лет выпустили на волю тигрицу по кличке Үміт.

Животное находится под постоянным наблюдением специалистов. На тигрицу установили спутниковый ошейник, позволяющий отслеживать ее перемещения и поведение.

Для восстановления популяции тигров Казахстан сотрудничает с Россией. В мае 2026 года в страну доставили четырех амурских тигров – двух взрослых животных и двух тигрят.

Продолжается и возвращение лошадей Пржевальского, исчезнувших из дикой природы в конце 1960-х годов.

В августе 2026 года в Казахстане родились первые два жеребенка в рамках программы реинтродукции. Сейчас группа насчитывает 22 животных, а до 2029 года планируется дополнительно завезти еще 40 лошадей для формирования устойчивой популяции.

Лесные пожары: на защиту природы направили более 2 тысяч единиц техники

На фоне угрозы лесных пожаров в Казахстане усилили техническое оснащение природоохранных организаций.

За рассматриваемый период приобретено 2 204 единицы противопожарной и патрульной техники. В их числе 463 пожарные машины, 540 малых лесопожарных комплексов, 866 тракторов и 335 патрульных и грузовых автомобилей.

В результате материально-техническая оснащенность природоохранных организаций увеличилась с 58% до 92%.

Кроме того, система раннего обнаружения лесных пожаров охватывает более 3 млн гектаров.

За семь лет в стране также приняли новый Экологический кодекс, утвердили Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года и создали цифровые инструменты мониторинга окружающей среды.

Несмотря на достигнутые результаты, представленные показатели не означают полного решения экологических проблем. Переработкой пока охвачено менее трети твердых бытовых отходов, часть незаконных свалок остается неустраненной, а модернизация промышленных предприятий продолжается.