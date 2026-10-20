19 млрд тенге детям так и не выплатили: как взыскать алименты с должника

В Казахстане на портале Qamqor.gov.kz опубликован список более 1 500 человек, объявленных в розыск за неуплату алиментов. Среди них есть и те, кого правоохранительные органы разыскивают уже несколько лет. Подробнее - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Общая задолженность по алиментам в рамках проблемных исполнительных производств в Казахстане достигла 19 млрд теңге. Число неплательщиков превышает 12 тысяч человек. За этими цифрами - семьи, которые не могут получить положенные детям деньги, несмотря на имеющиеся судебные решения. Одни должники ссылаются на отсутствие работы, другие скрывают свои реальные доходы.

Так, в ходе проверки прокуратуры Астаны выяснилось, что 5,5 тысячи должников скрыли доходы на общую сумму 26 млрд теңге. Кроме того, было выявлено более 5 тысяч фактов бездействия судебных исполнителей. Таким образом, своевременному получению алиментов препятствуют не только сами неплательщики, но и нарушения в работе тех, кто должен обеспечивать исполнение судебных решений.

Что делать, если суд обязал выплачивать алименты, но деньги не поступают месяцами? Как рассчитывается задолженность, если у должника нет официальной работы? О законных способах взыскания алиментов рассказал адвокат Коллегии адвокатов города Астаны Айдар Советбеков.

Решение суда есть, а денег нет: с чего начать?

Судебное решение о назначении алиментов - лишь первый шаг. После его вынесения необходимо убедиться, что исполнительный документ передан судебному исполнителю, а исполнительное производство возбуждено. При этом судебный приказ сам по себе может выступать исполнительным документом, тогда как на основании решения суда выдается соответствующий исполнительный лист.

Если дело находится в производстве частного судебного исполнителя, но алименты не поступают, прежде всего следует запросить официальный расчет задолженности.

«Если дело находится в производстве частного судебного исполнителя, но деньги не поступают месяцами, первый законный шаг - официально потребовать от судебного исполнителя вынести постановление об определении задолженности. Этот документ юридически закрепляет точную сумму долга», - пояснил Айдар Советбеков.

Как разъясняют органы юстиции, судебный исполнитель обязан определять задолженность по алиментам ежеквартально. После установления суммы долга соответствующее постановление в течение трех рабочих дней направляется сторонам для ознакомления.

Поэтому взыскателю важно проверить, за какой период рассчитана задолженность и какие сведения о доходах должника использовались при расчете.

«У меня нет работы»: почему это не освобождает от алиментов

Один из самых распространенных аргументов неплательщиков - отсутствие работы. Однако даже если человек официально не трудоустроен, обязанность содержать своего ребенка никуда не исчезает.

«Если должник не работает или не может официально подтвердить свои доходы, алименты рассчитываются исходя из размера среднемесячной заработной платы по Республике Казахстан», - объяснил адвокат.

При этом речь не идет о взыскании всей суммы средней заработной платы. Если алименты назначены в долевом отношении к доходу, для расчета используется соответствующая доля от этого показателя.

Такой порядок предусмотрен статьей 169 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье». Норма регулирует расчет алиментов и задолженности в случаях, когда должник не работал либо не представил документы, подтверждающие его доходы. Вместе с тем законодательство предусматривает отдельные исключения для некоторых категорий плательщиков.

Если же должник намеренно скрывает свои заработки, простого ожидания очередного платежа недостаточно. В таких случаях необходимо установить его реальные доходы, проверить банковские счета и наличие имущества.

По словам Айдара Советбекова, взыскатель вправе добиваться применения предусмотренных законом мер принудительного исполнения.

«К ним относятся обращение взыскания на денежные средства на счетах и имущество, временное ограничение выезда из страны, а также временное приостановление действия специальных прав. Каждая из этих мер применяется при наличии соответствующих законных оснований и с соблюдением установленных процедур», - отметил адвокат.

Насколько важно выявлять имущество должников, показала и проверка в Астане. Прокуроры обнаружили 126 единиц строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники общей стоимостью 2 млрд теңге, которая ранее оставалась вне поля зрения частных судебных исполнителей.

По опубликованным данным прокуратуры, в результате принятых мер удалось взыскать более 2 млрд теңге алиментов в пользу 2,5 тысячи детей.

Судебный исполнитель бездействует: куда жаловаться?

Иногда родителям приходится добиваться действий не только от должника, но и от самого судебного исполнителя. При этом формулировка «дело находится в производстве» еще не означает, что для взыскания задолженности действительно принимаются необходимые меры.

Поэтому адвокат рекомендует обращаться к судебному исполнителю письменно и требовать информацию о конкретных действиях, предпринятых в рамках исполнительного производства.

«Если частный судебный исполнитель бездействует, не стоит ждать. Подайте на него официальную жалобу в региональную палату частных судебных исполнителей и Департамент юстиции», - посоветовал Айдар Советбеков.

Направить обращение в Департамент юстиции можно через платформу eOtinish.

В жалобе необходимо указать номер исполнительного производства, период, за который не поступали алименты, дату обращения к судебному исполнителю, а также перечислить действия, которые, по мнению заявителя, не были выполнены.

Штраф, арест или лишение свободы: что грозит неплательщикам?

За неуплату алиментов в Казахстане предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Однако сам факт возникновения задолженности еще не означает, что должника автоматически привлекут к ответственности. Для этого необходимо установить обстоятельства дела и наличие признаков правонарушения.

Согласно статье 669 Кодекса РК об административных правонарушениях, за неисполнение судебного акта или исполнительного документа при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния физическому лицу грозит штраф в размере 5 МРП, привлечение к общественным работам на срок до 20 часов либо административный арест на срок до пяти суток.

Более серьезное наказание предусмотрено за умышленное уклонение от исполнения обязанности по содержанию ребенка.

«Если должник умышленно уклоняется от уплаты алиментов более трех месяцев, применяется статья 139 Уголовного кодекса. По этой статье ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до двух лет», - пояснил адвокат.

Кроме того, указанная статья предусматривает привлечение к общественным работам на срок до 600 часов. Конкретное наказание определяет суд с учетом всех обстоятельств дела.

Ребенку исполнилось 18 лет: можно ли взыскать старые долги?

Еще один вопрос, который нередко волнует родителей, касается задолженности после совершеннолетия ребенка. Некоторые считают, что после достижения 18 лет требовать ранее невыплаченные алименты уже поздно.

Однако это не так.

«Когда ребенку исполняется 18 лет, начисление новых алиментов прекращается, но накопившаяся задолженность никуда не исчезает», - подчеркнул Айдар Советбеков.

Иными словами, прекращение текущих выплат на содержание несовершеннолетнего ребенка не означает, что ранее образовавшийся долг автоматически списывается.

Само по себе достижение ребенком совершеннолетия не является основанием для отказа во взыскании задолженности по алиментам.

За каждый день просрочки можно потребовать неустойку

Неуплата алиментов в установленный срок может повлечь для должника дополнительные финансовые обязательства. Помимо основного долга, с него могут взыскать неустойку.

«Согласно статье 171 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", если задолженность возникла по вине лица, обязанного уплачивать алименты, за каждый день просрочки начисляется неустойка в размере 0,1% от невыплаченной суммы. Это требование можно предъявить отдельно. Для взыскания неустойки необходимо обратиться в суд с самостоятельным гражданским иском», - разъяснил Айдар Советбеков.

При этом, если задержка произошла по вине третьих лиц, например, когда уже удержанные алименты не были вовремя перечислены получателю, вопрос об ответственности должника рассматривается с учетом этих обстоятельств.

Пока судебное решение остается неисполненным, расходы на содержание ребенка продолжают расти. Ему по-прежнему нужны питание, одежда, школьные принадлежности и другие повседневные вещи. И каждый месяц задержки алиментов означает, что эти расходы приходится покрывать родителю, который так и не получил положенные ребенку деньги.