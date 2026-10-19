19 осужденных и 28 задержанных: как борются с экстремизмом в Казахстане

По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, в июне–августе 2026 года за террористические и экстремистские преступления осуждены 19 человек. Еще 28 человек задержаны в Астане, Алматы, Шымкенте и ряде областей страны по подозрению в причастности к подобной деятельности.

Среди осужденных — уроженец Алматы, находившийся с 2017 года в международном розыске за участие в деятельности международных террористических организаций. После депортации из Турции в 2025 году он был взят под стражу и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Другой осужденный, житель Шымкента, распространял в социальных сетях террористическую идеологию и подстрекал знакомых к насильственным действиям. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.

Уголовная ответственность предусмотрена не за убеждения сами по себе, а за конкретные противоправные действия: пропаганду терроризма, публичные призывы к насилию, распространение запрещенных материалов и участие в террористических или экстремистских организациях.

Отдельно статья 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан устанавливает ответственность за акт терроризма. В зависимости от обстоятельств преступления наказание может составлять от шести лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В июне–августе оперативно-розыскные мероприятия проводились в нескольких городах и областях страны. По данным КНБ, задержанные подозреваются в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, распространении запрещенных материалов и участии в деятельности экстремистской организации. Досудебные расследования по этим фактам продолжаются, поэтому вина задержанных должна быть установлена судом.

Эти факты показывают, что распространение экстремистской идеологии в интернете может иметь серьезные правовые последствия. Критическое отношение к онлайн-контенту и осторожность при восприятии эмоциональных призывов помогают распознавать попытки манипуляции и не допускать вовлечения в противоправную деятельность.