20 автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Пассажиров просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
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Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ..
Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 5, 5А, 8, 22, 22А, 33, 9, 11, 13, 14, 18, 55А, 55Б, 40, 60, 72, 505.
Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.
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