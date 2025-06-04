Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ..

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 5, 5А, 8, 22, 22А, 33, 9, 11, 13, 14, 18, 55А, 55Б, 40, 60, 72, 505.

Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.