200 тонн продукции в огне и 45 эвакуированных: история пожарного из Усть-Каменогорска

Огромный склад, заполненный кондитерской продукцией, охвачен огнем. Внутри густой дым, высокая температура, а пожарным приходится удерживать тяжелые рукава, по которым под большим давлением подается вода. Так выглядел один из самых сложных вызовов в жизни Сәкена Өтеева, пожарного из Усть-Каменогорска, который уже больше 12 лет выезжает туда, откуда другие стараются выбраться как можно быстрее.

Старший пожарный-спасатель пожарной части №8 ДЧС Восточно-Казахстанской области участвовал в тушении природных пожаров, возгораний в жилых домах и на крупных городских объектах. За годы службы ему не раз приходилось работать в условиях, когда от действий всей команды зависела безопасность людей.

Полторы тысячи квадратных метров огня

В 2024 году в Усть-Каменогорске загорелся кондитерский склад. В помещении находилось около 200 тонн продукции. Площадь пожара достигла 1 500 квадратных метров.

Сильное задымление мешало работать, высокая температура осложняла тушение. Пожарным приходилось одновременно продвигаться к очагам возгорания и удерживать рукава, по которым под давлением поступала вода.

В числе тех, кто боролся с огнем, был Сәкен Өтеев.

На таких пожарах многое зависит от действий всей команды. Пока одни сотрудники подают воду, другие следят за обстановкой и сдерживают распространение пламени. Любая ошибка может осложнить работу остальных.

В тот день пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать возгорание. Для Өтеева этот выезд остался одним из самых сложных за время службы.

45 человек вывели из горящего дома

Год спустя, в 2025-м, Сәкен участвовал в тушении пожара в пятиэтажном многоквартирном доме Усть-Каменогорска.

На этот раз речь шла о жилом здании, где находились люди. Из дома эвакуировали 45 человек, среди них семеро детей.

Пока одни сотрудники занимались эвакуацией, подразделения боролись с пожаром. Возгорание удалось ликвидировать.

Для пожарного такие выезды требуют особой собранности. Нужно действовать быстро, ориентироваться в обстановке и постоянно учитывать, что рядом могут находиться люди, которым необходима помощь.

За более чем 12 лет работы Өтеев участвовал в тушении самых разных пожаров. Горели природные территории, жилые дома, крупные объекты. Каждый такой случай требовал своего подхода, но неизменным оставалось одно. Работать приходилось вместе с командой.

Дзюдо, дисциплина и жизнь вне пожарной части

Коллеги называют Сәкена надежным товарищем и опытным специалистом, на которого можно положиться в сложной ситуации.

Для него самого большое значение имеют дисциплина, ответственность и взаимовыручка. В пожарном подразделении эти качества проверяются не словами, а ежедневной работой.

Есть у Өтеева и другая сторона жизни, связанная со спортом. Он кандидат в мастера спорта по дзюдо и продолжает поддерживать физическую форму.

Борьба требует выдержки, умения сохранять спокойствие и быстро принимать решения. Эти навыки пригодились ему и в профессии, где приходится выдерживать серьезные физические нагрузки.

В свободное от службы время Сәкен любит рыбалку. После напряженных дежурств и выездов это возможность сменить обстановку и провести время на природе.

В МЧС отмечают, что спортивная подготовка помогает пожарному сохранять выносливость и готовность к работе в сложных условиях.

За цифрами о потушенных пожарах и эвакуированных людях стоят конкретные сотрудники. Один из них Сәкен Өтеев, который больше двенадцати лет выходит на дежурства в Усть-Каменогорске и вместе с коллегами приходит на помощь тем, кто оказался в опасности.