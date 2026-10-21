226 тысяч тонн мусора: что происходит в Астане?

С начала года из районов Астаны вывезли более 226 тысяч тонн мусора. Незаконные свалки находят во дворах, вдоль дорог и на пустующих территориях. Некоторые скопления отходов удалось выявить с помощью спутникового мониторинга. За нарушение правил благоустройства к ответственности привлекли сотни граждан и компаний.

По данным столичного акимата, работу по поиску и ликвидации стихийных свалок ведут во всех районах города. Для этого проверяют территории, привлекают спецтехнику и отслеживают места незаконного складирования отходов.

Где вывезли больше всего мусора

Наибольший объем отходов вывезли из района Нура. Здесь очистили 62 участка, с которых убрали более 92,7 тысячи тонн мусора.

В этом районе за нарушение правил благоустройства по статье 505 КоАП к административной ответственности привлекли 66 физических и 153 юридических лица. Всего 219 нарушителей.

В районе Есиль с начала года вывезли более 45 тысяч тонн отходов. С помощью системы «Қазақстан Ғарыш Сапары» специалисты выявили 19 точек скопления мусора на четырех основных участках незаконного размещения отходов. Все 19 точек отработаны.

В районе Байқоңыр на экополигон отправили более 39 тысяч тонн мусора. Спутниковый мониторинг помог выявить восемь проблемных точек, которые впоследствии отработали.

Всего здесь провели очистку 38 участков. Работы затронули улицы 101, Үшқоңыр, Жубанова, Пушкина, Өндіріс, Циолковского, Тайбурыл и Мұнайшылар. Мусор вывозили в районе рынка «Алай», Северной объездной дороги, проспекта Алаш и железнодорожного переезда на улице Пушкина.

В районе Сарайшык убрали около 28 тысяч тонн отходов. На уборке задействованы 10 фронтальных погрузчиков и 50 самосвалов.

Территории очищают вдоль улицы Шамши Калдаякова на участке от проспекта Ұлы Дала до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», а также вдоль линии LRT.

В Сарыаркинском районе выявили 16 несанкционированных свалок. Четыре из них нашли с помощью системы «Қазақстан Ғарыш Сапары». С территории района вывезли 21 660 тонн отходов.

Как свалки находят с помощью спутников

Для поиска незаконных мест складирования мусора в Астане задействуют систему АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Она помогает выявлять проблемные участки, в том числе там, где отходы могут оставаться незамеченными при обычном обследовании территории.

В Сарыаркинском районе таким способом выявили четыре участка, в районе Байқоңыр восемь проблемных точек, а в Есильском районе 19 мест скопления отходов.

При этом в акимате не уточнили, сколько из более чем 226 тысяч тонн мусора пришлось на свалки, выявленные благодаря спутниковому мониторингу.

Что делают с нарушителями

Помимо вывоза мусора, районные акиматы продолжают проверять территории, чтобы на очищенных участках не появлялись новые свалки.

За нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность по статье 505 КоАП Казахстана.

Жителей и представителей бизнеса призывают не выбрасывать строительный и бытовой мусор в неустановленных местах.

В акимате сообщили, что мониторинг и уборка незаконных свалок во всех районах Астаны продолжаются.