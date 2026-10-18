2,5 км магистрального водопровода заменили в одном из сёл области Абай

В селе Петропавловка Бородулихинского района заменили 2,5 километра магистрального водопровода. Работы проведены в целях предотвращения аварийных ситуаций и улучшения качества водоснабжения населения.

В летний период в селе наблюдались перебои с подачей воды. Особенно остро проблему ощущали жители верхней части населённого пункта. Ситуацию осложнили увеличение объёмов водопотребления и несколько аварий на магистральном трубопроводе, произошедших в июне.

Магистральный водопровод коммунального государственного предприятия «Белағаш топтық су құбыры», обеспечивающий водой село Петропавловка, был введён в эксплуатацию в 2000 году. Его общая протяжённость составляет 27 километров. Водопровод снабжает шесть населённых пунктов: Зенковку, Орловку, Шелехово, Жана-Аул, Петропавловку и Зубаир. В настоящее время отдельные участки сети изношены, что приводит к частым авариям и потерям воды.

При поддержке акима области Абай Берика Уали были выделены средства на ремонт наиболее проблемного участка магистрального водопровода.

По информации районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, в рамках текущего ремонта заменены 2,5 километра изношенного трубопровода на участке от села Зенковка в направлении села Петропавловка.

Обновление участка позволит сократить потери воды и снизить риск повторных аварий на трубопроводе. С середины сентября во всех частях села Петропавловка обеспечена круглосуточная подача воды.