3 млн квадратных метров в год: что начали производить под Туркестаном?

В селе Акбулак Ордабасинского района Туркестанской области открылся завод по производству алюминиевых композитных панелей. В предприятие вложили 2,9 млрд теңге, а его мощности позволяют выпускать до 3 млн квадратных метров продукции ежегодно.

Такие панели применяют для облицовки фасадов зданий и наружной отделки. Их производство внутри страны должно сократить зависимость от импортных строительных материалов.

Новое предприятие запустила компания Nur Group. Завод разместился на земельном участке площадью 3,9 гектара, который выделили через социально-предпринимательскую корпорацию «Туркестан».

Строительно-монтажные работы уже завершены, основное технологическое оборудование установлено.

На предприятии предусмотрено 50 рабочих мест. Для небольшого населенного пункта открытие завода означает появление новых возможностей трудоустройства рядом с домом.

Пока продукция ориентирована на внутренний строительный рынок. В дальнейшем компания планирует поставлять алюминиевые панели в страны Центральной Азии и Россию.

В открытии завода принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он отметил, что развитие собственного производства строительных материалов позволит региону расширить промышленную базу и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Согласно данным областного акимата, проект рассчитан на выпуск до 3 млн квадратных метров панелей в год. Фактические объемы производства на начальном этапе и сроки выхода на полную мощность пока не названы.