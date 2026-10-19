30 казахстанских спортсменов включены в состав сборной на чемпионат мира по стрельбе

Опубликован предварительный список казахстанских спортсменов, которые выступят на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе (Катар). В состав сборной предварительно вошли 30 атлетов.

В соревнованиях по стендовой стрельбе Казахстан представят: Алишер Айсалбаев, Айжан Досмагамбетова, Элеонора Ибрагимова, Ольга Хайлова, Александр Мухамедиев, Асем Орынбай, Зоя Пискун, Даниил Почивалов, Марк Почивалов, Максим Почивалов, Наргиза Сарманова и Александр Ещенко.

В дисциплине пулевой стрельбы в предварительный состав вошли: Сауле Алимбек, Елизавета Безрукова, Никита Чирюкин, Кирилл Федькин, Артемий Кабаков, Александра Ле, Арина Малиновская, Константин Малиновский, Олег Носков, Валерия Попелова, Валерий Рахимжан, Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, София Шульженко, Нина Старова, Кирилл Цуканов, Руслан Юнусметов и Ирина Юнусметова.

Чемпионат мира пройдёт в Дохе с 1 по 14 ноября. При этом опубликованный список является предварительным, поэтому состав национальной команды может измениться.