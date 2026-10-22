30 минут на границе: Казахстан намерен ускорить международные грузоперевозки

Грузы из Китая в Европу преодолевают тысячи километров, но могут терять время на границах из-за оформления документов. Казахстан предлагает изменить эту систему: сделать так, чтобы сведения о грузе вводились один раз и использовались на всём маршруте. Первые результаты цифровизации уже есть – на границе с Китаем внедрение отдельных цифровых решений позволило сократить ожидание в очереди в 10 раз. Но когда заработает единое цифровое пространство, какие страны готовы к сотрудничеству и что мешает отказаться от бумажных документов? Об этом Министерство транспорта РК рассказало в ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ.

Представим обычную международную перевозку: груз отправляется из Китая, пересекает несколько государств и направляется в Европу. На разных этапах перевозчику необходимо подтверждать сведения о грузе, оформлять разрешения и проходить проверки. Даже если информация уже есть в одной системе, в другой стране её могут запросить повторно.

В результате время уходит не только на саму дорогу, но и на оформление документов.

Именно эту проблему Казахстан предложил решить на VIII международном бизнес-форуме New Silk Way в Астане. Тогда вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов выступил с инициативой объединить транспортные данные стран, через которые проходят международные грузовые маршруты.

Идея заключается в том, чтобы государства могли обмениваться необходимой информацией, а перевозчикам не приходилось заново вводить одни и те же сведения на каждой границе.

Но насколько эта инициатива близка к реализации?

Как сообщили редакции в Министерстве транспорта, работа уже ведется. При этом речь не идет о создании одной общей платформы для всех государств. Казахстан предлагает соединить существующие национальные системы, чтобы они могли обмениваться данными.

«Министерством транспорта Республики Казахстан проводится последовательная работа по формированию единого цифрового пространства международных грузовых перевозок. Инициатива рассматривается в качестве международного сотрудничества в поэтапном объединении национальных цифровых решений и обеспечении их технологической совместимости. Основной подход заключается в интеграции цифровых решений государств, направленных на обеспечение беспрепятственного обмена транспортными данными между государствами, переход на электронный формат документов, повышение прозрачности логистических процессов и сокращение административных процедур», – сообщили в министерстве.

Однако назвать дату, когда такая система заработает на всем маршруте от Китая до Европы, пока нельзя. Для этого странам предстоит договориться о технических требованиях, правилах обмена информацией и юридическом признании электронных документов.

С какими странами Казахстан уже работает

Часть цифровых решений уже используется в международных перевозках. Например, Казахстан внедрил электронные иностранные бланки разрешений для автомобильных грузоперевозок с шестью странами: Китаем, Узбекистаном, Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном и Грузией.

Это один из шагов к сокращению бумажного документооборота.

Кроме того, в Минтранспорта сообщили о договоренностях по расширению использования электронных иностранных бланков разрешений с Россией, Литвой и Венгрией. Переговоры ведутся и с другими государствами.

В целом вопросы обмена транспортными данными и взаимного признания электронных документов обсуждаются с Китаем, странами Организации тюркских государств, Евразийского экономического союза и рядом европейских партнеров.

Но здесь есть важный нюанс: использование электронных разрешений еще не означает, что перевозчик сможет полностью отказаться от бумажных документов на всем пути из Китая в Европу.

Для этого необходимо, чтобы государства признавали не только сами документы, но и способы их электронного подтверждения.

Почему электронный документ работает не на каждой границе

На первый взгляд, задача кажется простой: если сведения о грузе уже внесены в электронную систему, зачем вводить их снова?

На практике все сложнее. У каждой страны собственные законы, требования к документам и информационные системы. Даже электронная подпись, которой заверен документ, не обязательно будет признана за рубежом.

Из-за этого перевозчику может потребоваться дополнительное оформление.

В Министерстве транспорта признают, что именно эти различия остаются одним из главных препятствий для создания единого цифрового пространства.

«Основные препятствия в различиях национальных законодательств, несоответствия требований к форматам электронных документов и отдельных национальных информационных систем, а также признание иностранных электронных подписей. Министерством ведётся работа по технологической проработке данных вопросов, а также согласованию нормативных требований на межгосударственном уровне», – пояснили в ведомстве.

Получается, что для ускорения перевозок недостаточно просто разработать удобную платформу. Необходимо, чтобы страны согласовали общие правила и признали электронные документы друг друга.

Пока этого не произошло, перевозчикам по-прежнему может потребоваться повторно предоставлять сведения о грузе, даже если они уже были внесены в электронную систему другой страны.

Один груз, одно окно: как это должно работать

Казахстан предлагает перейти к принципу «один груз – один цифровой след – одно окно».

За этой формулировкой стоит вполне понятная идея: перевозчик один раз вносит сведения о грузе, а дальше информация сопровождает его по маршруту.

Например, данные, необходимые для транспортного и таможенного контроля, смогут заранее передаваться соответствующим службам. Это позволит начать обработку информации еще до того, как грузовик прибудет на границу.

В первую очередь Казахстан предлагает перевести в цифровой формат транспортные накладные, разрешительные документы, сведения о грузах и транспортных средствах, а также документы, используемые при таможенном транзите.

«Министерством предложен для внедрения данный принцип работы, предусматривающий один ввод данных перевозчиком для прохождения транспортного, таможенного и иных видов государственного контроля и их использование на всем маршруте посредством соответствующих межгосударственных интеграций. В качестве приоритетных направлений рассматривается цифровизация транспортных накладных, разрешительных документов, сведений о транспортных средствах и грузах, а также документов, используемых при таможенном транзите», – сообщили в Минтранспорта.

Если такую систему удастся внедрить на международных маршрутах, необходимость повторно предоставлять одни и те же сведения должна сократиться.

При этом сами процедуры государственного контроля никуда не исчезнут. Речь идет прежде всего об упрощении документооборота и более быстром обмене информацией между ведомствами разных стран.

В 10 раз меньше ожидания: что уже изменилось на границе с Китаем

Один из наиболее заметных результатов цифровизации, о котором рассказали в Минтранспорта, связан с границей Казахстана и Китая.

По данным ведомства, внедрение отдельных цифровых решений, в том числе Smart Cargo, позволило сократить время ожидания в очереди в 10 раз и увеличить скорость пропуска грузов на 30%.

Это результаты, которые министерство приводит в качестве примера эффективности новых технологий.

«Внедряемые цифровые решения в международных перевозках направлены прежде всего на сокращение времени документального оформления, устранение повторного ввода информации и повышение эффективности межведомственного взаимодействия. Внедрение электронного обмена данными позволит обеспечить предварительное получение и обработку информации о грузах до их прибытия на пункты пропуска, что создаст условия для ускорения контрольных процедур. В настоящее время внедрение отдельных цифровых решений, таких как Smart Cargo, позволило на границе с Китаем сократить время ожидания в очереди в 10 раз и увеличить скорость пропуска грузов на 30%», – отметили в министерстве.

При этом в ответе не уточняется, за какой период получены эти результаты, сколько именно времени грузовики проводили в очередях до внедрения цифровых решений и сколько ожидают сейчас.

Поэтому оценить сокращение ожидания в часах на основании предоставленных данных нельзя.

Вместе с тем у Казахстана уже есть конкретная цель по дальнейшему ускорению прохождения границ.

Согласно плану действий по реализации стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года, утвержденному постановлением правительства от 26 августа 2026 года № 760, предусмотрен целевой показатель: среднее время прохождения границы грузовыми автотранспортными средствами на приоритетных пунктах пропуска первой волны должно составлять не более 30 минут.

Речь идет именно об отдельных автомобильных пунктах пропуска, а не обо всех границах страны.

Что касается полного маршрута Китай – Европа, то расчетов, на сколько часов или суток сократится доставка грузов после объединения цифровых систем, Минтранспорта в своем ответе не представило.

Искусственный интеллект поможет заранее выявлять риски

В будущем Казахстан рассчитывает не только быстрее оформлять грузы, но и заранее выявлять возможные проблемы при перевозках.

Для этого развивается платформа Smart Data Transport, которая собирает информацию из различных транспортных систем.

«Платформа Smart Data Transport рассматривается в качестве одного из ключевых элементов формирования единого информационно-аналитического пространства транспортной отрасли Республики Казахстан. Ее основная задача заключается в консолидации данных отраслевых информационных систем, обеспечении межотраслевой аналитики и создании технологической основы для применения инструментов искусственного интеллекта. На сегодня к платформе подключены 9 информационных систем отрасли, ведется работа по масштабированию», – рассказали в ведомстве.

Параллельно разрабатывается Национальная интеллектуальная транспортная система е-Көлік.

Предполагается, что она будет обрабатывать данные Smart Data Transport с помощью искусственного интеллекта для прогнозирования и выявления рисков.

Проще говоря, система должна помогать замечать потенциальные проблемы заранее, а не только анализировать уже возникшие ситуации.

Когда новые инструменты заработают в полном объеме, пока не определено.

Электронные накладные уже тестируют с Россией

Еще одно направление работы – переход на электронные товарно-транспортные накладные.

Сейчас Казахстан и Россия тестируют использование международных электронных накладных e-CMR. Пилотный проект начат на маршруте между двумя странами в рамках ЕАЭС.

После его завершения будет рассматриваться возможность распространения этого механизма на другие государства.

Одновременно Казахстан готовит еще один проект – интеграцию Smart Cargo с российской цифровой платформой «ГосЛог».

«Начат пилотный проект по применению международных электронных товарно-транспортных накладных e-CMR в рамках стран ЕАЭС по маршруту Казахстан-Россия. По итогам пилота планируется рассмотреть вопрос масштабирования проекта с другими странами. Планируется реализация пилотного проекта по интеграции Smart Cargo с аналогичной платформой российской стороны «ГосЛог» для упрощения процедур прохождения границы на автомобильных пунктах пропуска с Россией. Ведутся технические переговоры», – сообщили в Министерстве транспорта.

Именно такие проекты могут стать основой для дальнейшего обмена транспортными данными между большим числом государств.

Когда перевозчики перестанут тратить время на документы

Казахстан уже использует электронные разрешения с шестью государствами, тестирует цифровые накладные с Россией и развивает собственные платформы для обмена транспортными данными. При этом создание единого цифрового пространства от Китая до Европы остается более сложной задачей.

Главное препятствие сегодня – не только технологии, но и необходимость договориться с другими странами. Чтобы груз действительно мог проходить границы без повторного ввода одних и тех же сведений, государствам потребуется согласовать законодательство, форматы документов и признание электронных подписей.

Пока наиболее конкретный ориентир для Казахстана – сократить среднее время прохождения границы грузовыми автомобилями на приоритетных пунктах пропуска первой волны до 30 минут. Насколько быстрее после цифровизации грузы будут добираться из Китая в Европу, еще предстоит оценить. Именно реальные показатели времени доставки позволят судить об эффективности международной инициативы.