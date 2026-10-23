338 тысяч кубометров грунта: что обнаружили следователи под Балхашом
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В Карагандинской области обнаружили три карьера, где, по данным следствия, без разрешений добывали железную и марганцевую руду. Чтобы восстановить нарушенные земли, потребуется почти полмиллиарда тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Незаконную добычу пресекли вблизи села Саяк, относящегося к городу Балхашу.
По информации АФМ, работы организовал директор ТОО «Vertex Co.» и ТОО «MiningMetall». При этом у компаний не было необходимого права недропользования и разрешительных документов.
Руду дробили и отправляли на продажу
Как установили следователи, на участках работали наёмные сотрудники. Для добычи использовали экскаваторы, погрузчики, самосвалы и дробильную установку.
Извлечённую руду дробили, а затем перевозили на железнодорожную станцию для дальнейшего вывоза и реализации.
При осмотре территории сотрудники АФМ обнаружили три карьера со следами масштабных земляных и добычных работ.
Общий объём извлечённого грунта составил 338 тысяч кубометров.
На восстановление земли потребуется 485 млн тенге
По расчётам специалистов, рекультивация карьеров и восстановление нарушенных земель обойдутся в 485 млн тенге.
С санкции суда следователи наложили арест на две единицы спецтехники, автомобиль и коммерческое помещение.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога.
Досудебное расследование продолжается. Другие подробности дела в АФМ не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК Казахстана.
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