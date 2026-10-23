338 тысяч кубометров грунта: что обнаружили следователи под Балхашом

В Карагандинской области обнаружили три карьера, где, по данным следствия, без разрешений добывали железную и марганцевую руду. Чтобы восстановить нарушенные земли, потребуется почти полмиллиарда тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Незаконную добычу пресекли вблизи села Саяк, относящегося к городу Балхашу.

По информации АФМ, работы организовал директор ТОО «Vertex Co.» и ТОО «MiningMetall». При этом у компаний не было необходимого права недропользования и разрешительных документов.

Руду дробили и отправляли на продажу

Как установили следователи, на участках работали наёмные сотрудники. Для добычи использовали экскаваторы, погрузчики, самосвалы и дробильную установку.

Извлечённую руду дробили, а затем перевозили на железнодорожную станцию для дальнейшего вывоза и реализации.

При осмотре территории сотрудники АФМ обнаружили три карьера со следами масштабных земляных и добычных работ.

Общий объём извлечённого грунта составил 338 тысяч кубометров.

На восстановление земли потребуется 485 млн тенге

По расчётам специалистов, рекультивация карьеров и восстановление нарушенных земель обойдутся в 485 млн тенге.

С санкции суда следователи наложили арест на две единицы спецтехники, автомобиль и коммерческое помещение.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога.

Досудебное расследование продолжается. Другие подробности дела в АФМ не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК Казахстана.