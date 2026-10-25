4 человека спасли при пожаре в жилом комплексе Астаны

В районе Есиль, на проспекте Мәңгілік Ел, произошло возгорание домашних вещей и мебели в квартире на 14-м этаже 18-этажного жилого комплекса. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Сотрудники ДЧС с помощью спасательных масок спасли четырёх человек, среди которых двое детей.

Пожар полностью ликвидирован.