4 человека спасли при пожаре в жилом комплексе Астаны
Пострадавших нет.
25 Октября 2026, 12:31
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25 Октября 2026, 12:3125 Октября 2026, 12:31
164Фото: Pixabay.com
В районе Есиль, на проспекте Мәңгілік Ел, произошло возгорание домашних вещей и мебели в квартире на 14-м этаже 18-этажного жилого комплекса. Площадь пожара составила 25 кв. м.
Сотрудники ДЧС с помощью спасательных масок спасли четырёх человек, среди которых двое детей.
Пожар полностью ликвидирован.
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