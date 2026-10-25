4 человека спасли при пожаре в жилом комплексе Астаны

Пострадавших нет.

25 Октября 2026, 12:31
АВТОР
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Pixabay.com 25 Октября 2026, 12:31
25 Октября 2026, 12:31
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Фото: Pixabay.com

В районе Есиль, на проспекте Мәңгілік Ел, произошло возгорание домашних вещей и мебели в квартире на 14-м этаже 18-этажного жилого комплекса. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Сотрудники ДЧС с помощью спасательных масок спасли четырёх человек, среди которых двое детей.

Пожар полностью ликвидирован.

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