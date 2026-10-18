40 тысяч га земли в Жамбылской области предоставили пользователям для пастбищных целей

В ходе рабочей поездки в Меркенский район аким Жамбылской области Ербол Карашукеев проверил ход исполнения поручений Главы государства по сохранению природных ресурсов, развитию водохозяйственной инфраструктуры и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, посетив ряд объектов туризма, водного и сельского хозяйства.

Первым пунктом поездки стал Меркенский государственный региональный природный парк, созданный в августе 2025 года. Общая площадь парка составляет 83 713 гектаров. Здесь трудятся 59 человек.

Как сообщил директор парка Нурсултан Ыкылас, основными задачами учреждения являются сохранение природных комплексов, защита целостности экосистем и системное развитие туризма. Особое внимание также уделяется восстановлению нарушенных природных и историко-культурных объектов.

На сегодняшний день проведена работа по эффективному использованию земельных ресурсов парка. Для пастбищных целей 117 пользователям предоставлено 40 955 гектаров земли. Для развития пчеловодства трем пользователям предусмотрены участки общей вместимостью 242 пчелиных улья. Кроме того, 3 гектара выделены для садоводства, а 11,5 гектара — четырем пользователям для туристических целей на основании меморандумов. По данным направлениям в местный бюджет поступило более 8,3 млн теңге.

Ведется работа по восстановлению природной среды и увеличению лесного фонда. На территории парка высажено 2 000 саженцев деревьев, а также собрано 150 килограммов семян вяза для посева в питомнике.

Ербол Карашукеев поручил усилить деятельность природного парка и обеспечить конкретные результаты природоохранных мероприятий. Он также подчеркнул необходимость заблаговременного решения вопросов организации туристических маршрутов, обустройства мест отдыха, сбора мусора и оказания первой медицинской помощи.

— Управление такой обширной территорией — большая ответственность. Работа парка должна оцениваться не по планам на бумаге, а по конкретным результатам. Главная задача — сохранение природных комплексов, предупреждение незаконных действий и обеспечение безопасности туристов. Каждый гражданин и предприниматель, использующий территорию парка, обязан соблюдать установленные требования, — подчеркнул аким области.

Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено развитию водохозяйственной инфраструктуры.

Глава региона проинспектировал ход строительных работ на водохранилище «Андас-3», проектная вместимость которого составляет 1,51 млн кубических метров. Строительство объекта началось в 2023 году. Подрядной организацией выступает ТОО «Tolagai Global».

Проектом предусмотрены очистка и расширение арыка протяженностью 1 840 метров и канала протяженностью 1 113 метров, а также проведение работ на участке длиной 1 760 метров. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Аким области поручил обеспечить строгий контроль за качеством и сроками выполнения строительных работ. Он подчеркнул, что водохранилище должно быть полностью готово в установленные сроки и введено в безопасную эксплуатацию.

Кроме того, Ербол Карашукеев ознакомился с состоянием канала «Майлыбай». Общая протяженность канала составляет 15,4 километра, пропускная способность — 2,2 кубометра воды в секунду. Канал предназначен для обеспечения поливной водой 2 591 гектара орошаемых земель. В 2025 году проведена реконструкция участка протяженностью 5,2 километра.

Ответственным лицам поручено составить точный перечень орошаемых земель, проверить обеспеченность каждого участка поливной водой и соблюдение графиков водоподачи. Также поставлена задача определить объемы водопотребления и потерь воды при транспортировке, выявить факты несанкционированного водозабора вдоль канала.

В рамках рабочей поездки глава региона также ознакомился с деятельностью ТОО «Меркі Ет комбинаты», специализирующегося на производстве и экспорте мясной продукции.

Предприятие, расположенное в селе Т. Рыскулова, основано в 2005 году. Здесь выпускают мясные консервы и колбасные изделия, а также осуществляют экспорт говядины и баранины на зарубежные рынки.

Производственная мощность предприятия позволяет ежегодно выпускать 250 тонн колбасных изделий и 262 тысячи банок мясных консервов. Кроме того, комбинат способен осуществлять убой до 300 голов крупного и 700 голов мелкого рогатого скота в сутки. На сегодняшний день постоянной работой обеспечены 37 человек.

В 2025 году предприятие экспортировало 1 053 тонны мяса в Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Ербол Карашукеев подчеркнул важность полноценного использования производственного потенциала предприятия. Он поручил ответственным лицам оказать содействие в заключении долгосрочных соглашений о стабильных поставках сырья между местными крестьянскими хозяйствами и мясокомбинатом.

Кроме того, глава региона поручил рассмотреть предложения по расширению производства и увеличению ассортимента выпускаемой продукции, а также разъяснить действующие механизмы государственной поддержки.