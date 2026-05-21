41% земли Alatau City находится в частных руках: что ответили в Правительстве на вопрос о продаже участков

Около 41% земель на территории Alatau City уже находится в частной собственности. При этом использовать такие участки можно будет только в соответствии с генпланом, мастер-планом и стратегическими документами города. Об этом на пресс-конференции по проекту Alatau City сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Во время пресс-конференции журналисты спросили представителей Правительства о появившихся в социальных сетях объявлениях, где на китайском языке якобы предлагалась продажа земли недалеко от городов Конаев и Алатау. В одном из таких видео, по словам журналистов, речь шла о продаже промышленных участков.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, отвечая на вопрос, напомнил, что казахстанское законодательство запрещает иностранцам и лицам без гражданства владеть сельскохозяйственными землями.

"Законодательством установлен запрет на владение, получение и деятельность на сельскохозяйственных землях иностранцами и лицами без гражданства. Здесь никакого нарушения быть не может. По другим категориям земель наше законодательство такое владение разрешает", – сказал Азат Султанов.

По его словам, если на территории Alatau City есть земли другой категории, находящиеся в частной собственности, собственники вправе распоряжаться ими в рамках закона. Однако использование таких участков должно соответствовать целевому назначению, генеральному плану, плану детальной планировки и документам развития города.

Канат Бозумбаев уточнил, что около 41% земель на территории будущего города уже давно находится в частной собственности.

"41% земель из 88 тысяч гектаров уже находится в частной собственности. Никто не может ограничить граждан Казахстана в праве продать эту землю, если она соответствует своему целевому назначению. Другой вопрос – как ею будут пользоваться", – сказал Бозумбаев.

Он подчеркнул, что если новый собственник захочет реализовать проект на этой земле, он должен будет получить бизнес-лицензию от Alatau City Authority. В документе будут прописаны условия: сроки реализации проекта, объем инвестиций, количество рабочих мест и другие обязательства.

"Если ему дали участок под гостиницу, будет указан срок, инвестиции, рабочие места и другие условия. Если он не построит объект в установленный срок, сначала может быть штраф, затем земля будет отозвана. Никто – ни иностранный, ни отечественный инвестор – не получит землю для спекуляции", – заявил Бозумбаев.

В Правительстве также отметили, что сейчас начинается структурирование земельного фонда Alatau City. Это необходимо, чтобы не допустить спекулятивных проявлений и обеспечить использование земли в интересах развития города.