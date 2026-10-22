42 населенных пункта ВКО остаются без интернета: когда появится связь?

В Восточно-Казахстанской области с начала года интернет появился еще в 41 селе. Но для жителей 42 небольших и отдаленных населенных пунктов проблема по-прежнему остается нерешенной. Власти обещают найти способы подключения даже в труднодоступных районах, хотя точные сроки пока не называют.

О ситуации со связью рассказали на заседании акимата Восточно-Казахстанской области под председательством Нурымбета Сактаганова.

Где уже появился интернет

По словам руководителя управления цифровизации и архивов ВКО Кайрата Бимагамбетова, сегодня интернет доступен в 307 из 349 населенных пунктов региона.

Из них шесть городов и 301 село. По данным акимата, покрытие охватывает 99% населения области.

«С начала года интернет проведен в 41 село региона. Таким образом, на сегодняшний день интернетом обеспечены 307 из 349 населенных пунктов области. В их числе 6 городов и 301 село, что охватывает 99% населения региона. Обеспечение оставшихся 42 небольших и отдаленных населенных пунктов будет осуществляться на основе индивидуальных технических решений с учетом географических, климатических и инфраструктурных особенностей», - сообщил Кайрат Бимагамбетов.

Получается, что статистика охвата выглядит благополучной, но за оставшимся одним процентом стоят жители небольших сел, где вопрос доступа к интернету еще предстоит решить.

При этом в акимате не уточнили, о каких населенных пунктах идет речь, сколько человек там проживает и в какой последовательности их планируют подключать.

Почему оставшиеся села подключать сложнее

По информации управления цифровизации, для 42 населенных пунктов потребуется подбирать технические решения отдельно.

Причина связана с их удаленностью, особенностями местности, климатом и существующей инфраструктурой.

Это означает, что единого способа подключения для всех сел пока нет. В одних населенных пунктах могут потребоваться дополнительные объекты связи, в других придется учитывать сложный рельеф и технические ограничения.

О конкретных технологиях, которые планируют задействовать, в акимате не сообщили.

Не названы пока и стоимость работ, источники финансирования и дата, к которой жители всех 42 населенных пунктов получат доступ к интернету.

Что происходит с 5G в Усть-Каменогорске

Проблемы со связью остаются и в областном центре, хотя здесь уже развивается сеть пятого поколения.

По данным управления цифровизации, ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» запустило в Усть-Каменогорске 88 базовых станций стандарта 5G.

До конца 2026 года оператор планирует установить еще пять станций.

При этом наличие базовых станций не означает одинаковое качество мобильного интернета во всех районах города. В Усть-Каменогорске по-прежнему есть участки со слабым покрытием, которые в акимате называют «белыми пятнами».

Для отслеживания ситуации специалисты проводят мониторинг качества связи и обновляют цифровую карту покрытия области.

Точные адреса проблемных участков и сроки устранения неполадок в опубликованной информации не приведены.

Что поручил аким области

Нурымбет Сактаганов потребовал продолжить подключение отдаленных населенных пунктов и устранение проблем с мобильной связью в Усть-Каменогорске.

Отдельное поручение получили акимы городов и районов. Они должны содействовать операторам связи при прохождении разрешительных процедур, необходимых для строительства новых объектов.

«Акимам необходимо оказывать операторам связи соответствующее содействие при прохождении разрешительных процедур, необходимых для строительства объектов связи. Продолжайте мероприятия по устранению «белых пятен» мобильной связи в Усть-Каменогорске. Теперь нам необходимо системно продолжить работу по обеспечению интернетом оставшихся 42 небольших и отдалённых населенных пунктов», - отметил аким области.

Вопрос связи затронули и в контексте развития туризма. Управлениям туризма, пассажирского транспорта, энергетики и цифровизации совместно с местными акиматами поручили определить приоритетные инфраструктурные проекты.

Интернет и мобильная связь необходимы не только жителям сел. От качества покрытия зависит возможность пользоваться онлайн-сервисами, обращаться за электронными государственными услугами, проводить безналичные платежи и оставаться на связи во время поездок по области.

Пока главные вопросы для жителей 42 населенных пунктов остаются открытыми. Власти сообщили о планах подключения, но не опубликовали список сел, график работ и сроки появления интернета.