45 млн тенге за лучший кумыс получит победитель грандиозного фестиваля
Настоящий кумыс-баттл с участниками со всей страны пройдет в Астане.
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В Астане, на ипподроме "Қазанат", 19–20 июля состоится грандиозный гастрофестиваль "BaiQymyz – Бапталған қымыз", посвящённый традиционному напитку казахского народа – кумысу, передает BAQ.KZ. Это масштабное культурно-аграрное событие объединит лучших производителей кумыса и фермеров-коневодов со всех уголков Казахстана, привлекая около 60 тысяч гостей. На фестивале будет представлено около 50 производителей кумыса, которые продемонстрируют разнообразие этого уникального напитка, производимого в стране.
Одним из ярких событий фестиваля станет состязание за звание "Самый лучший кумыс", в котором победители получат призовой фонд в размере 45 миллионов тенге. Этот конкурс призван не только отметить качество продукта, но и укрепить позицию кумыса как символа здоровья и гостеприимства. Кульминацией программы станет выставка казахских пород лошадей, где гости смогут увидеть такие редкие виды, как Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар и Адай. Также на выставке будет организован аукцион породистых лошадей и изделий ручной работы, таких как седла, камчи и конская сбруя, которые можно будет приобрести.
Фестиваль также предложит насыщенную этнокультурную программу. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, на которых участники смогут узнать о современных методах приготовления, хранения и закваски кумыса, а также познакомиться с ремесленными традициями, такими как выделка кожи и изготовление конской упряжи. На научной конференции, которая также состоится в рамках фестиваля, обсуждаются лечебные свойства кумыса, перспективы развития коневодства и традиционного животноводства. Своими докладами поделятся специалисты из Казахстана, Германии, России и Кыргызстана.
Для любителей спортивных состязаний в программе фестиваля предусмотрены соревнования по традиционным казахским видам спорта: аударыспақ, асау үйрету, а также состязания борзых тазы и ловля арканом. На мероприятии можно будет стать свидетелем традиционных развлекательных программ, таких как жілік сындыру (разлом костей) и многое другое.
Фестиваль будет работать с 10:00 до 22:00 и предоставит уникальную возможность не только попробовать кумыс, но и погрузиться в атмосферу казахской культуры и традиций.
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