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450 хозяйств в Павлодарской области обеспечат кормами благодаря попускам воды в Шидерты

21 Октября 2026, 11:21
АВТОР
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МВРИ РК 21 Октября 2026, 11:21
21 Октября 2026, 11:21
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Фото: МВРИ РК

Около 450 животноводческих хозяйств в сельской зоне Экибастуза и Актогайском районе Павлодарской области будут с грубыми кормами для скота. Для этого в пойму реки Шидерты в этом году пустили 115 млн кубометров воды и затопили 21 тыс. гектаров лиманов.

Воду направил Павлодарский филиал РГП «Казводхоз». Ее пустили через Шидертинский магистральный канал длиной 67,45 км и Шидертинский водопроводящий тракт длиной 112 км.

Лиманы это низины, которые заливают водой, чтобы на них потом выросли травы для сенокоса и пастбищ. Корма на них заготовят хозяйства в шести сельских округах.

Попуски нужны и озерам. Они поддерживают уровень воды в Аулиекольской системе озер и в озерах Басентин, Шыганак, Бозайгыр и Жалаулы.

«Природоохранные попуски осуществляются ежегодно для поддержания экосистем и биоразнообразия региона, а также для защиты водных объектов от загрязнения и истощения. Обводнение лиманов и природных пастбищ обеспечивает животноводство кормовой базой и способствует развитию местного сельского хозяйства», — сказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

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