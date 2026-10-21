450 хозяйств в Павлодарской области обеспечат кормами благодаря попускам воды в Шидерты

Около 450 животноводческих хозяйств в сельской зоне Экибастуза и Актогайском районе Павлодарской области будут с грубыми кормами для скота. Для этого в пойму реки Шидерты в этом году пустили 115 млн кубометров воды и затопили 21 тыс. гектаров лиманов.

Воду направил Павлодарский филиал РГП «Казводхоз». Ее пустили через Шидертинский магистральный канал длиной 67,45 км и Шидертинский водопроводящий тракт длиной 112 км.

Лиманы это низины, которые заливают водой, чтобы на них потом выросли травы для сенокоса и пастбищ. Корма на них заготовят хозяйства в шести сельских округах.

Попуски нужны и озерам. Они поддерживают уровень воды в Аулиекольской системе озер и в озерах Басентин, Шыганак, Бозайгыр и Жалаулы.