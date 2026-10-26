4600 семей в области Жетысу обеспечат жильем до конца года

В Кербулакском районе области Жетысу принимаются системные меры по решению одной из актуальных проблем – аварийного жилья, что способствует поэтопному решению жилищного вопроса. С момента образования области жителям аварийных домов в районном центре, селе Сарыозек, предоставили 120 новых квартир, а строительство еще одного 60-квартирного дома близится к завершению.

В акимате отметили, что аварийными были признаны старые дома, расположенные вдоль улиц Рыскулова и аль-Фараби в Сарыозеке, которые были построены в 1960-1970 годах, где проживали 240 семей. Работа по обеспечению жителей этих домов жильем на системной основе ведется с 2024 года.

- В 2024 году для жителей аварийных домов был введен в эксплуатацию один 60-квартирный жилой дом. Недавно были вручены ключи от квартир в новом 60-квартирном доме. До конца года завершится строительство еще одного 60-квартирного дома. Таким образом, можно сказать, что мы полностью решили проблему аварийных домов в Сарыозеке, - отметил аким области Исабаев.

Кроме того, по очереди будут предоставлены 127 приобретенных индивидуальных жилых домов, из которых на сегодняшний день очередникам передано 80. Также строятся 157 индивидуальных жилых домов для социально уязвимых групп населения. Строительные работы завершатся в этом году, а в следующем году дома будут переданы семьям, состоящим в очереди.