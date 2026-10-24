50 медалей у Казахстана: В Японии состоялась церемония закрытия Азиатских параигр

В японской Нагое состоялась торжественная церемония закрытия V Азиатских Параигр. Континентальные соревнования, проходившие с 18 по 24 октября, официально завершились.

Сборная Казахстана закончила выступление с 50 наградами, среди которых 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали. По итогам соревнований национальная команда заняла девятое место в общекомандном медальном зачете.

На Играх, проходивших в префектуре Айти и городе Нагоя, Казахстан представляли 150 спортсменов в 12 видах спорта. В течение недели отечественные параатлеты боролись за награды в парадзюдо, паравелоспорте, параплавании и других дисциплинах.