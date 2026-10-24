50 медалей у Казахстана: В Японии состоялась церемония закрытия Азиатских параигр
Казахстан представляли 150 спортсменов в 12 видах спорта.
24 Октября 2026, 15:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 Октября 2026, 15:3424 Октября 2026, 15:34
155Фото: Pixabay.com
В японской Нагое состоялась торжественная церемония закрытия V Азиатских Параигр. Континентальные соревнования, проходившие с 18 по 24 октября, официально завершились.
Сборная Казахстана закончила выступление с 50 наградами, среди которых 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали. По итогам соревнований национальная команда заняла девятое место в общекомандном медальном зачете.
На Играх, проходивших в префектуре Айти и городе Нагоя, Казахстан представляли 150 спортсменов в 12 видах спорта. В течение недели отечественные параатлеты боролись за награды в парадзюдо, паравелоспорте, параплавании и других дисциплинах.
Самое читаемое
- В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
- Пособия-2027: какие казахстанские семьи могут лишиться выплат и как государство будет определять нуждаемость
- Глава КМГ прокомментировал сообщения о задержаниях на «Озенмунайгазе»
- Штраф в $4,9 млрд за Кашаган: глава «КазМунайГаза» ответил, придется ли компании платить
- В центре Астаны появился новый сквер: где он находится