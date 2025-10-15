  • 15 Октября, 15:26

"500 тенге за проезд": Димаш отреагировал на высказывания Байдильдинова

Димаш Кудайберген раскритиковал Олжаса Байдильдинова.

После громкого заявления эксперта нефтегазового рынка Олжаса Байдильдинова о том, что проезд в Алматы и Астане должен стоить 500 тенге при рыночной модели без субсидий, тема вызвала бурное обсуждение в сети, передает BAQ.KZ.

Эксперт раскритиковал действующую систему дотаций и призвал "отпустить цену в рынок", озвучивая позицию преимущественно на русском языке.

Однако в общественной реакции акцент неожиданно сместился: обсуждать стали не только сам тариф в 500 тенге, но и языковую манеру, в которой прозвучало заявление. Именно это стало причиной резкого комментария народного артиста Димаша Кудайбергена, который публично обратился к эксперту.

"Мы, казахи, уважаем все языки мира. Но уважение начинается с самого себя. А тот, кто стыдится своего языка ради чужого одобрения, теряет корни. Олжас, надеюсь, тебя, провокатора, уволят с работы, так как ты испуганный маленький мальчик", — написал Димаш в своем Instagram.

