После громкого заявления эксперта нефтегазового рынка Олжаса Байдильдинова о том, что проезд в Алматы и Астане должен стоить 500 тенге при рыночной модели без субсидий, тема вызвала бурное обсуждение в сети, передает BAQ.KZ.

Эксперт раскритиковал действующую систему дотаций и призвал "отпустить цену в рынок", озвучивая позицию преимущественно на русском языке.

Однако в общественной реакции акцент неожиданно сместился: обсуждать стали не только сам тариф в 500 тенге, но и языковую манеру, в которой прозвучало заявление. Именно это стало причиной резкого комментария народного артиста Димаша Кудайбергена, который публично обратился к эксперту.