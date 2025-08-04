Более 60 000 тонн продовольственной помощи оказались невостребованными и скопились на складах в США и других странах после решения администрации президента Дональда Трампа о ликвидации Агентства США по международному развитию USAID, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

Среди запасов - арахисовая паста на сумму около 50 млн долларов, хранящаяся на складе компании Mana Nutrition в городе Пулер, штат Джорджия. По оценке компании, этой еды хватило бы, чтобы накормить до 60 млн человек. Однако продукция до сих пор остается на месте, часть грузов начала портиться, а некоторые партии уже признаны непригодными и готовятся к утилизации.

"Все куплено и оплачено. Просто никто не забирает", - заявил операционный директор Mana Nutrition Дэвид Тодд Хармон.

В то же время стало известно, что США планируют сжечь высококалорийное печенье, ранее предназначенное для поставок детям в Афганистане.

Ранее, 1 июля, государственный секретарь Марко Рубио официально объявил о прекращении деятельности USAID и остановке всех программ международной помощи.