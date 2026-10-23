62 деятелям культуры и медиасферы вручили награды ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики в Астане прошла торжественная церемония награждения работников сферы культуры и информации.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев от имени Главы государства вручил государственные награды 62 деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства, литературы и медиасферы.

Поздравляя участников церемонии, министр подчеркнул важную роль культуры и искусства в духовном развитии общества и укреплении государственности.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал значимость развития культуры и искусства, сохранения исторического наследия и формирования качественного информационного пространства. Это важные направления работы, определяющие духовное развитие общества и будущее страны», – сказал Арман Кырыкбаев.

В числе награжденных – представители Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой, Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и других организаций культуры и искусства.

Государственных наград также удостоились сотрудники и ветераны телеканала «Qazaqstan» и агентства «Хабар», представители телеканалов «Balapan», «Abai TV», «Астана», республиканской газеты «Казахстанская правда», Национальной библиотеки РК и Национального музея РК.

В завершение мероприятия министр поздравил награжденных с наступающим Днем Республики, отметив, что этот великий праздник олицетворяет суверенитет страны, укрепляет основы государственности и единство народа. Он поблагодарил их за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов.