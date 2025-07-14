Руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай прокомментировал итоги ключевых реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на повышение благосостояния граждан, передаёт BAQ.KZ.

"Реформы уже принесли людям ощутимые результаты. И речь идёт о конкретных изменениях, которые влияют на повседневную жизнь миллионов казахстанцев", — отметил он.

Споткай в первую очередь выделил программу "Нацфонд – детям" как "принципиально новую модель социальной ответственности государства".

"Впервые в истории страны часть доходов от использования природных ресурсов ежегодно зачисляется на специальные накопительные счета детей, рожденных с 2006 года. Программа стартовала 1 января 2024 года. За два года её участниками стали более 6,9 млн детей. Общая сумма начислений достигла 1,5 млрд долларов США. У тех, кто получает выплаты два года подряд, на счетах в среднем накопилось около 232,94 доллара. В прошлом году 304 815 подростков достигли 18 лет и получили доступ к этим средствам. Им было выплачено в общей сложности 30,6 млн долларов. Эти средства можно будет использовать на образование или улучшение жилищных условий. То есть это долгосрочная инвестиция в молодёжь и развитие человеческого капитала".

Вторым направлением он назвал развитие социальной инфраструктуры:

"В последние годы в рамках национальных проектов строятся сотни школ, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов. Реализуются масштабные программы "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", охватывающие сотни населенных пунктов по всей стране. Это тоже пример системной работы по обеспечению равного доступа к образованию, здравоохранению и возможностям для развития независимо от места проживания".

Споткай отметил существенные сдвиги в системе местного самоуправления:

"Введение прямых выборов акимов сельских округов и районов стало знаковым этапом политической модернизации. Граждане получили не только право голосовать, но и реальную возможность влиять на то, кто управляет их территорией. В результате состав сельских акимов обновился более чем на 70%. При этом каждый третий избранный аким ранее не работал в системе госуправления. К слову, это говорит о заметном кадровом обновлении".

Он также указал на меры по повышению качества жизни:

"Речь идёт о повышении заработных плат учителям, врачам, работникам культуры. Расширяется пакет социальной поддержки. Граждане получили право использовать часть пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Это тоже конкретные шаги, которые способствуют укреплению благосостояния граждан".

Отдельное внимание было уделено реформам в области прав человека:

"Это и восстановление Конституционного Суда, и расширение полномочий института Омбудсмена, и ужесточение ответственности за семейно-бытовое насилие, и внедрение новых стандартов защиты уязвимых групп. В конечном счёте, на практике всё это усиливает систему защиты прав наших граждан".

По словам Споткая, экономические итоги также внушительны:

"Наша страна демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ВВП увеличился на 4,8%, за пять месяцев текущего года экономический рост ускорился до 6%. Фиксируется приток инвестиций. Развиваются несырьевые сектора, включая IT, искусственный интеллект, цифровую трансформацию и энергетику. При этом приоритетом остаётся повышение качества жизни. Рост экономики должен ощущаться каждым. Именно на этом строится новый подход к управлению".

В завершение он отметил: