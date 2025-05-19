В Минфине сообщили, что в 2024 году остались неиспользованными 526 миллиардов тенге. Больше всего неосвоения у Минтруда, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков отчитываясь перед депутатами Мажилиса об исполнении республиканского бюджета в 2024 году, сообщил, что расходы за отчетный период составили 23,6 трлн тенге или 97,8% от плана.

По его словам, из неисполненных 526 миллиардов тенге 12 млрд тенге – это нераспределенный остаток средств резерва Правительства и прочая экономия. Основная же сумма – 422 млрд тенге – не была использована из-за недофинансирования бюджетных кредитов и трансфертов в Фонд социального медицинского страхования. "Однако данная ситуация не отразилась на населении, так как необходимые медицинские услуги были оказаны за счет самого Фонда", – заверил Темирбеков.

Еще 92 млрд тенге не были освоены. Причины стандартные: несвоевременное заключение договоров, срывы поставок, затяжные конкурсные процедуры и нарушения со стороны поставщиков.

Больше всего неосвоенных средств – у Министерства труда и социальной защиты: 29 млрд тенге по программе "Поддержка молодежного предпринимательства".

"Программа стартовала в 2023 году, тогда было выдано более 5 тысяч льготных кредитов на сумму 20 млрд тенге. Однако в ходе мониторинга Минфин выявил случаи нецелевого использования средств. Мы проинформировали об этом Минтруда и рекомендовали изменить прямые и конечные показатели программы. Но по факту в 2024 году из 29 млрд тенге не было освоено ни одного тенге", – подчеркнул вице-министр.

В результате этой и других ситуаций к ответственности привлекли 73 должностных лица, из них 67 – это руководители. Министров в списке нет.

На 2025 год финансирование программы "Поддержка молодежного предпринимательства" не предусмотрено. По словам Темирбекова, Минтруда сейчас проводит анализ, но заявку на бюджетные средства не подавало.