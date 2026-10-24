74 человека в Астане незаконно получили водительские права через преступную группу

В Астане завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выдачей водительских удостоверений. По данным следствия, в 2025 году по этой схеме права получили 74 человека.

Расследование проводилось Департаментом КНБ при координации городской прокуратуры. В состав группы входили сотрудники спецЦОНа и посредники, которых называют «помогайками».

По версии следствия, участники схемы распределили между собой роли. Посредники возле здания подсказывали кандидатам ответы на теоретические вопросы, а работники центра вносили в информационную базу заведомо ложные сведения о сдаче практического экзамена.

Действия подозреваемых квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: статье 262 — создание и руководство организованной группой, преступной организацией либо участие в них, а также статье 206 — неправомерные уничтожение или модификация информации.

В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, трое находятся под подпиской о невыезде, ещё один — под домашним арестом.

Водительские права всех 74 человек, незаконно получивших удостоверения, аннулированы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.