8 детей спасли при пожаре в многоэтажном доме в городе Сатпаев
Спасатели эвакуировали 14 человек.
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В городе Сатпаев по улице Улытауской произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.
На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. По прибытии спасатели приступили к разведке и эвакуации жильцов из здания.
В ходе тушения пожара из соседних квартир эвакуированы 14 человек, в том числе 8 детей.
Кроме того, из горящей квартиры спасатели вынесли кошку, надышавшуюся дымом. У животного было затруднено дыхание, поэтому четвероногому незамедлительно оказали первую помощь с использованием дыхательного аппарата спасателя.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. В ликвидации пожара также участвовали сотрудники ТОО «Серіктес».
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