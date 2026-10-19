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8 детей спасли при пожаре в многоэтажном доме в городе Сатпаев

Спасатели эвакуировали 14 человек.

19 Октября 2026, 02:08
АВТОР
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Скриншот видео 19 Октября 2026, 02:08
19 Октября 2026, 02:08
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Фото: Скриншот видео

В городе Сатпаев по улице Улытауской произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. По прибытии спасатели приступили к разведке и эвакуации жильцов из здания.

В ходе тушения пожара из соседних квартир эвакуированы 14 человек, в том числе 8 детей.

Кроме того, из горящей квартиры спасатели вынесли кошку, надышавшуюся дымом. У животного было затруднено дыхание, поэтому четвероногому незамедлительно оказали первую помощь с использованием дыхательного аппарата спасателя.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. В ликвидации пожара также участвовали сотрудники ТОО «Серіктес».

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