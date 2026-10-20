9 млн туристов и 660 млрд тенге: что мешает внутреннему туризму расти качественно

В 2025 году объекты внутреннего туризма в Казахстане приняли около 9 млн человек, а расходы казахстанцев на поездки по стране превысили 660 млрд тенге. Но рост числа туристов сам по себе еще не означает, что отдых стал удобнее, а сервис – лучше. Об этом депутат Курултая Екатерина Смолякова заявила на круглом столе ко Дню Республики в Президентском центре, передает BAQ.KZ.

По ее словам, внутренний туризм – это не только отдых и путешествия. Он может помогать регионам зарабатывать, создавать рабочие места, развивать малый бизнес и одновременно знакомить людей с историей страны.

«Не зная свою страну, трудно глубоко понимать ее историю. А поколение, которое не понимает свою историю, не может в полной мере почувствовать ценность независимости», – сказала Екатерина Смолякова.

Депутат рассказала, что вместе с коллегами по фракции изучала развитие внутреннего туризма в разных регионах страны, в том числе этнотуризма, гастрономических маршрутов и агротуризма.

У каждого региона есть свои сильные стороны – природа, исторические места, культурное наследие. В качестве примеров она назвала мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, исторические объекты Улытау и мавзолей Жошы хана.

Такие места, считает депутат, могут быть интересны не только самим казахстанцам, но и иностранным туристам.

Туристов стало больше – теперь важнее качество

По данным, которые привела Смолякова, в 2025 году объекты внутреннего туризма приняли около 9 млн туристов. За год казахстанцы потратили на поездки внутри страны более 660 млрд тенге.

Инвестиции в туристическую отрасль составили около 1,3 трлн тенге.

Но, по мнению депутата, оценивать развитие туризма только по количеству туристов и вложенным деньгам недостаточно.

Важно, чтобы эти инвестиции были заметны на практике: появлялись хорошие дороги, удобные гостиницы, качественный сервис, новые рабочие места и дополнительный доход у жителей регионов.

«Природное богатство – это возможность. А превратить эту возможность в экономический результат помогают инвестиции, инфраструктура и, самое главное, эффективное управление», – отметила депутат.

Она подчеркнула, что даже самый красивый регион или известный курорт не сможет раскрыть свой потенциал без нормальной инфраструктуры, понятного управления и долгосрочного развития.

Бизнесу нужны понятные правила

Отдельно Смолякова остановилась на условиях для предпринимателей. По ее словам, если государство хочет привлекать частные инвестиции в туризм, бизнес должен понимать, на каких условиях он будет работать через несколько лет.

Например, предприниматель, который покупает или берет в управление санаторий, должен быть уверен, что сможет окупить вложения в ремонт, оборудование и сервис.

«Предприниматель должен честно работать и платить налоги. Но чтобы он инвестировал, ему нужны понятные правила и благоприятный инвестиционный климат», – сказала Смолякова.

По ее мнению, задача государства – не решать все за бизнес, а создавать условия, при которых предпринимателям выгодно вкладываться в туристические объекты, улучшать сервис и работать по закону.

Что туризм может дать регионам

Внутренний туризм особенно важен для небольших городов и сельских районов. Этнотуризм, гастрономические маршруты и агротуризм могут дать дополнительный доход местным производителям, ремесленникам, владельцам гостиниц, кафе и гостевых домов.

В результате деньги туристов остаются в регионе, появляются рабочие места, а местная экономика становится менее зависимой от одной отрасли. Смолякова считает, что развитие туризма и сохранение исторического наследия нужно рассматривать вместе. При совместной работе государства, бизнеса, депутатов и экспертов туристический потенциал Казахстана можно использовать гораздо эффективнее.