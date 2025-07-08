С 1 августа 2025 года вступают в силу новые импортные пошлины США на продукцию из ряда стран, включая Казахстан. Согласно официальному уведомлению от Белого дома, казахстанские товары, подпавшие под действие новых мер, будут облагаться пошлиной в размере 25%, передает BAQ.KZ.

Однако, как сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, подавляющая часть экспорта Казахстана в США не будет затронута. Из-под действия новых тарифов выведены основные стратегические и сырьевые позиции: нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан. По предварительным оценкам, около 95% казахстанского экспорта в США продолжит поставляться на прежних условиях.

В целях минимизации возможных рисков и сохранения благоприятного торгового режима Правительство Казахстана направило официальные предложения в Администрацию США. Эти инициативы касаются улучшения условий доступа казахстанской продукции на американский рынок. Переговорный процесс находится в стадии подготовки, и казахстанская сторона ожидает ответа от США о сроках консультаций.

"Казахстан стремится к конструктивному диалогу и взаимовыгодному решению возникающих торговых вопросов. Мы нацелены на укрепление устойчивого и предсказуемого экономического партнёрства с Соединёнными Штатами", - говорится в заявлении МТИ.

По данным ведомства, товарооборот между двумя странами в 2024 году составил $4,2 млрд, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом. Основу экспорта составляют нефть ($1,1 млрд), уран ($322,9 млн), серебро ($239,9 млн), ферросплавы ($188,2 млн), тантал и изделия из него ($17,6 млн).

За январь–май 2025 года экспорт из Казахстана в США составил $418,2 млн, а общий товарооборот - $1,26 млрд.