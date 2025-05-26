Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил усилить контроль за свалками и качеством уборки мусора, передаёт BAQ.KZ.

На аппаратном совещании аким подчеркнул, что сохранение порядка в городе — это не временная кампания, а постоянная работа, в которой все ответственные службы должны действовать системно.

В рамках проекта "Таза Қазақстан" региональные власти проводят масштабную ревизию санитарного состояния. Однако, по словам акима, в ходе работы всплывают проблемы, которые давно следовало устранить, не дожидаясь жалоб от горожан.

"Мы говорим о чистом городе, но какой может быть чистота, если у нас в центре бегают крысы и горят свалки?! Где в этот момент были санитарные службы? Почему не проводится системная дезинсекция?" — обратился глава области к ведомствам, отвечающим за соответствующую работу.

Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что все адреса неблагополучных участков известны, а департамент санитарно-эпидемиологического контроля обязан вести постоянный мониторинг и незамедлительно принимать меры. И при этом должна быть не разовая акция – работа должна проводиться на постоянной основе.

Особое внимание уделено ситуации с городской свалкой, так как поступают жалобы на едкий дым, мешающий жителям соседствующих с ней районов. Аким поручил экологическим службам срочно провести проверку, зафиксировать нарушения и представить чёткий план по устранению причин возгораний. При повторных инцидентах меры будут приняты в отношении собственника объекта.

"Караганда должна быть чистой и безопасной. И это вопрос не пиара, а здоровья и доверия наших жителей", — подчеркнул аким области, поручив усилить прозрачность в работе подрядных организаций. Население должно знать, какая компания обслуживает их территории и улицы.

В течение недели каждый город и район должен опубликовать полный список подрядчиков, отвечающих за уборку и благоустройство, а также разместить на улицах и контейнерах информацию с QR-кодами и контактами компаний. Аналогичную инфокампанию надо провести и по поводу мусорных контейнеров и площадок.