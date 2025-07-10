Акимы продолжают тратить сотни миллионов на газеты
Соцсети требуют расследования акиматов за газеты.
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В то время как глава государства призывает ускорить цифровую трансформацию и внедрение ИИ, акиматы некоторых регионов по-прежнему расходуют бюджеты на устаревший формат — печатные газеты, передает BAQ.KZ.
Согласно данным госзакупок, в 2025 году на бумажные издания потратили:
- Алматинская область — 80 млн тенге,
- Мангистауская область — 80 млн тенге,
- Актюбинская область — 168,9 млн тенге.
Однако и в 2024 году ситуация выглядела аналогично. Согласно планам Минкультуры, на госинформполитику (включая печатные СМИ, интернет и телевидение) было выделено свыше 62,8 млрд тенге, из которых около 60,5 млрд направили непосредственно на публикацию материалов в СМИ.
Региональные тендеры показывают, что даже небольшие бюджеты, например 8 млн тенге в Улытауском районе, расходуются исключительно на печатные материалы, часто однотипные и предназначенные для имиджевой поддержки чиновников.
Казахстанцы недовольны подобными тратами из бюджета:
- "Нужно расследование."
- "Ворюги без души!"
- "Никто уже не читает эти газеты!!! Пустая трата денег!!!"
Слова президента о переходе к цифровой экономике расходятся с практикой регионов, продолжающих вкладываться в печать. Общественность задаётся вопросом: насколько оправданны такие расходы в эпоху цифровых технологий?
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