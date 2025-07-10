В то время как глава государства призывает ускорить цифровую трансформацию и внедрение ИИ, акиматы некоторых регионов по-прежнему расходуют бюджеты на устаревший формат — печатные газеты, передает BAQ.KZ.

Согласно данным госзакупок, в 2025 году на бумажные издания потратили:

Алматинская область — 80 млн тенге,

Мангистауская область — 80 млн тенге,

Актюбинская область — 168,9 млн тенге.

Однако и в 2024 году ситуация выглядела аналогично. Согласно планам Минкультуры, на госинформполитику (включая печатные СМИ, интернет и телевидение) было выделено свыше 62,8 млрд тенге, из которых около 60,5 млрд направили непосредственно на публикацию материалов в СМИ.

Региональные тендеры показывают, что даже небольшие бюджеты, например 8 млн тенге в Улытауском районе, расходуются исключительно на печатные материалы, часто однотипные и предназначенные для имиджевой поддержки чиновников.

Казахстанцы недовольны подобными тратами из бюджета:

"Нужно расследование."

"Ворюги без души!"

"Никто уже не читает эти газеты!!! Пустая трата денег!!!"

Слова президента о переходе к цифровой экономике расходятся с практикой регионов, продолжающих вкладываться в печать. Общественность задаётся вопросом: насколько оправданны такие расходы в эпоху цифровых технологий?