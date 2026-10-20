Акциз при росте оптовых цен на топливо хотят снизить с 95% до 50%

В Казахстане предлагают изменить порядок расчета акцизов на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Министерство национальной экономики подготовило проект, который предусматривает снижение доли плавающего дополнительного акциза с 95% до 50%, передает BAQ.KZ. 15932874_npa

Речь идет не о базовом акцизе на топливо, а о дополнительном плавающем акцизе, который применяется при росте оптовых цен на нефтепродукты.

Фактически власти предлагают вернуть порядок, действовавший до 1 сентября 2026 года: тогда доля такого акциза составляла 50%, после чего ее повысили до 95%. Теперь показатель хотят снова снизить в январе 2027 года. 15932874_npa

В Миннацэкономики объясняют изменение необходимостью улучшить экономические условия для нефтедобывающих компаний и дать им больше возможностей вкладываться в развитие и модернизацию предприятий. 15932874_npa

При этом в самом проекте не говорится, что изменение приведет к снижению или росту цен на бензин и дизель на АЗС. Документ касается механизма акциза при изменении оптовых цен.

Проект подготовлен как поправка к постановлению Правительства, которым установлены ставки акцизов на бензин, дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо. 15932874_npa