Александр Бублик вышел в полуфинал Almaty Open после победы над Хачановым
Казахстанский теннисист выиграл матч в трёх сетах и теперь сыграет с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.
24 Октября 2026, 08:09
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24 Октября 2026, 08:0924 Октября 2026, 08:09
159Фото: Скриншот видео
Александр Бублик пробился в полуфинал домашнего турнира Almaty Open категории ATP 250, обыграв Карена Хачанова.
Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 7:6 в пользу казахстанского теннисиста. Бублик сумел переломить ход матча после проигранного первого сета и одержал победу.
В полуфинале, который состоится 24 октября, его соперником станет пятая ракетка мира Даниил Медведев.
В число полуфиналистов также вошли Стефанос Циципас и Николоз Басилашвили.
Финал Almaty Open запланирован на воскресенье, 25 октября.
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