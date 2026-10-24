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  • Александр Бублик вышел в полуфинал Almaty Open после победы над Хачановым

Александр Бублик вышел в полуфинал Almaty Open после победы над Хачановым

Казахстанский теннисист выиграл матч в трёх сетах и теперь сыграет с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

24 Октября 2026, 08:09
АВТОР
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Скриншот видео 24 Октября 2026, 08:09
24 Октября 2026, 08:09
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Фото: Скриншот видео

Александр Бублик пробился в полуфинал домашнего турнира Almaty Open категории ATP 250, обыграв Карена Хачанова. 

Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 7:6 в пользу казахстанского теннисиста. Бублик сумел переломить ход матча после проигранного первого сета и одержал победу.

В полуфинале, который состоится 24 октября, его соперником станет пятая ракетка мира Даниил Медведев.

В число полуфиналистов также вошли Стефанос Циципас и Николоз Басилашвили.

Финал Almaty Open запланирован на воскресенье, 25 октября.
 
 

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