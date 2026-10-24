Александр Бублик вышел в полуфинал Almaty Open после победы над Хачановым

Александр Бублик пробился в полуфинал домашнего турнира Almaty Open категории ATP 250, обыграв Карена Хачанова.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 7:6 в пользу казахстанского теннисиста. Бублик сумел переломить ход матча после проигранного первого сета и одержал победу.

В полуфинале, который состоится 24 октября, его соперником станет пятая ракетка мира Даниил Медведев.

В число полуфиналистов также вошли Стефанос Циципас и Николоз Басилашвили.

Финал Almaty Open запланирован на воскресенье, 25 октября.



