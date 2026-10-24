Алматы представляет туристский потенциал на ITB Asia 2026 в Сингапуре

Управление туризма города Алматы принимает участие в международной туристской выставке ITB Asia 2026, которая проходит с 21 по 23 октября в Сингапуре. Выставка объединяет более 1 000 экспонентов и свыше 1 500 профессиональных байеров.

На стенде Visit Almaty представлены туристские возможности города: горные маршруты, природные достопримечательности, культурное наследие, гастрономия и возможности для круглогодичного отдыха. Участие направлено на продвижение Алматы на азиатских рынках, установление деловых контактов и развитие сотрудничества с международными туроператорами.

Интерес к Алматы со стороны стран Юго-Восточной Азии растёт. В 2025 году город посетили 9 416 туристов из Малайзии – на 23% больше, чем годом ранее. Число туристов из Сингапура достигло 3 953 человек, увеличившись в 2,3 раза.

Транспортную доступность региона обеспечивает прямое авиасообщение Алматы – Куала-Лумпур: AirAsia выполняет 22 рейса в месяц. Кроме того, с 25 декабря 2026 года Air Astana планирует запустить сезонные прямые рейсы по маршруту Алматы – Лангкави.

Участие в ITB Asia 2026 позволяет представить туристские продукты города международному рынку, расширить деловые связи с зарубежными партнерами и проработать новые возможности для привлечения туристов из стран Азии.