Американский тренер восхитился красотой Астаны

Тренер университета штата Орегон (США) Брэндон Кейлор, специально приехавший на проходящий в Астане чемпионат мира по видам борьбы, впервые посетил Казахстан и поделился впечатлениями от облика столицы.

«Я восхищён красотой Астаны. Казахстан стал одной из моих самых любимых стран среди всех, где я когда-либо бывал. Мне здесь особенно понравились прохладная погода, национальные блюда и культура. Также поразили чистота и благоустройство города. Но самое главное — люди здесь очень добрые, открытые и гостеприимные. Они тепло встречают гостей из-за рубежа. После этого турнира я хочу снова вернуться в Казахстан и посетить город Алматы», — сказал американский тренер.

Иностранный специалист особо отметил красоту и чистоту столицы, подчеркнув, что гостеприимство казахского народа оставило у него незабываемые впечатления.

Напомним, чемпионат мира по видам борьбы проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. В масштабном соревновании на ковёр выйдут около 900 спортсменов из 135 стран мира.