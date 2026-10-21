Апорт возвращается: в Казахстане вырастили 2 тысячи саженцев легендарного сорта

В Международный день яблока есть повод для гордости. Казахстан уже на 74% обеспечивает себя яблоками собственного производства. В 2025 году в стране собрали 205,2 тыс. тонн яблок, а по поручению Главы государства продолжают возрождать легендарный алматинский «Апорт».

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году яблоневые сады занимали 26,2 тыс. гектаров, а урожайность составила 83,9 центнера с гектара. Больше всего садов в Туркестанской области, 13,4 тыс. гектаров. Дальше идут Алматинская область с 6,3 тыс., область Жетысу с 3 тыс. и Жамбылская с 1,4 тыс. гектаров.

10 гектаров нового «Апорта»

Восстановлением сорта занимается Талгарский филиал Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства. В 2025 году здесь вырастили 2 080 саженцев «Апорта» и заложили сад на 10 гектарах. В этом году ученые ухаживали за маточными деревьями и новым садом и готовили саженцы на следующие годы.

Дальше планируют постепенно увеличивать производство саженцев, выращивать подвои из семян дикой яблони Сиверса, совершенствовать технологии прививки и обеспечивать саженцами фермеров, которые захотят заложить сады «Апорта».

Что государство компенсирует садоводам

Тем, кто выращивает яблоки, государство возмещает до 60% затрат на удобрения и пестициды, до 50% на саженцы и до 85% на поливную воду.

По инвестиционному субсидированию можно вернуть до 30% затрат на сельхозтехнику, до 80% на ирригационные системы и до 40% на закладку интенсивных садов площадью от 5 гектаров. Если фермер строит или расширяет фруктохранилище от 1 000 тонн, ему компенсируют до 40% вложений.

Сок из своих яблок

С ростом садов растет и переработка. В 2025 году в Казахстане выпустили 19,6 млн литров яблочного сока, а с января по сентябрь 2026 года 12,6 млн литров.

Сам «Апорт» берегут не только в питомниках. Недавно казахстанские ученые испытали отечественные биопрепараты, которые защищают сорт от бактериального ожога, опасной для него болезни.