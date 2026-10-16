Астана тратит на 40 тысяч кубометров воды в сутки больше, чем два года назад

За два года Астана стала тратить на 40 тысяч кубометров воды в сутки больше. В 2024 году город потреблял 340 тысяч кубометров в сутки, в этом году уже 380 тысяч. Чтобы воды хватало и дальше, в столице строят и расширяют водопроводные станции, самая крупная из них даст 210 тысяч кубометров в сутки.

О проектах аким Астаны Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram.

«При развитии города уделяем особое внимание инфраструктуре. Модернизируем и строим объекты теплоснабжения, электричества, канализации, ливневок, водоснабжения и др.», – написал аким.

Самый крупный проект это четвертая насосно-фильтровальная станция, НФС-4, с водоводом от канала имени Сатпаева. Ее мощность составит 210 тысяч кубометров в сутки, вдвое больше, чем у построенной ранее НФС-3.

Сама НФС-3 мощностью 105 тысяч кубометров в сутки уже работает. В следующем году ее начнут расширять, и она будет давать еще 70 тысяч кубометров в сутки.

Строят и технический водовод от насосной станции Тельмана. Из 13,2 км трубы уже проложили 10,5 км. По нему на станции водоподготовки будет поступать 50 тысяч кубометров исходной воды в сутки.

Всего в ближайшие годы в Астане нужно построить около 20 магистральных водоводов. По словам акима, это обеспечит город водой без перебоев с учетом того, как растет столица и сколько воды она потребляет.