НПП «Атамекен» и QAZCONTENT объединяют усилия для продвижения казахстанского бизнеса

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и АО «QAZCONTENT» подписали меморандум о сотрудничестве. Он станет основой для долгосрочного партнерства в продвижении отечественного предпринимательства.

Соглашение объединит возможности двух организаций для укрепления деловых коммуникаций, повышения узнаваемости казахстанских производителей и широкого освещения экономического потенциала регионов.

Развитие сильного и конкурентоспособного бизнеса остается одним из стратегических приоритетов Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев последовательно ставит задачи по укреплению малого и среднего предпринимательства, поддержке отечественного производства и формированию благоприятной деловой среды. Особое внимание уделяется повышению конкурентоспособности национальной продукции, продвижению казахстанских брендов и развитию экономического патриотизма.

Реализация этих приоритетов требует не только эффективных мер государственной поддержки, но и открытого взаимодействия. Важную роль в этом процессе играет информационная доступность экономических инициатив, что позволит предпринимателям своевременно узнавать о новых возможностях, а обществу – видеть результаты развития отечественного производства.

Сотрудничество НПП «Атамекен» и QAZCONTENT предполагает системный подход к освещению предпринимательской деятельности, продвижению национальных производителей и формированию содержательной общественной дискуссии о перспективах развития бизнеса.

Меморандум подписали заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Женис Тайшытаев и председатель правления АО «QAZCONTENT» Адиль Сейфуллин.

«Сегодня важно не только создавать условия для развития предпринимательства, но и обеспечивать широкое информирование общества о достижениях, возможностях и потребностях отечественного бизнеса. За каждым предприятием стоят люди, идеи, труд и конкретные результаты. Сотрудничество с QAZCONTENT позволит расширить информационный охват предпринимательских инициатив, рассказывать об успешных проектах и уделять больше внимания вопросам, которые волнуют бизнес», – отметил Женис Тайшытаев.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет продвижение регионального предпринимательства. Стороны намерены уделять больше внимания компаниям, которые развивают производство, создают рабочие места, внедряют новые технологии и способствуют экономическому росту областей.

Такой подход позволит шире представить возможности регионов, привлечь внимание к перспективным предприятиям и укрепить интерес к продукции казахстанских производителей. При этом в центре информационной повестки будут не только достижения бизнеса, но и решение вопросов, от которых зависит развитие предпринимательства в Казахстане.

Важное место займет информационное сопровождение проектов НПП «Атамекен», включая BusinessGo и ABConnect, а также национальных конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана». Эти инициативы способствуют продвижению отечественной продукции, популяризации предпринимательства и признанию достижений казахстанских компаний.

Председатель правления АО «QAZCONTENT» Адиль Сейфуллин подчеркнул- информационная поддержка бизнеса должна быть неотъемлемой частью работы по разъяснению экономических преобразований и возможностей, создаваемых для предпринимателей.

«Сегодня развитию предпринимательства в Казахстане уделяется большое внимание на государственном уровне. Глава государства последовательно подчеркивает необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, создания благоприятных условий для его развития и укрепления делового климата. Для QAZCONTENT важно, чтобы эта повестка была понятна и доступна широкой аудитории. Мы хотим не только рассказывать об успешных предпринимателях и компаниях, но и держать нашу аудиторию в курсе возможностей для бизнеса, актуальных изменений, мер поддержки и вопросов, которые волнуют предпринимательское сообщество. Партнерство с Палатой «Атамекен» позволит нам системно работать с этой тематикой, привлекать к диалогу предпринимателей и экспертов и шире представлять региональные бизнес-проекты в медиапространстве», — отметил Адиль Сейфуллин.

Соглашение предусматривает и расширение взаимодействия с отраслевыми ассоциациями и региональными палатами предпринимателей. Что позволит привлечь к обсуждению экономических вопросов представителей различных отраслей, обмениваться практическим опытом и представлять инициативы делового сообщества на республиканском уровне.

Для реализации договоренностей планируется использовать информационные и аналитические возможности QAZCONTENT.

Меморандум заключен сроком на один год с возможностью продления по взаимному согласию сторон. Подписанный документ закладывает основу для последовательного взаимодействия, которое позволит объединить экспертный потенциал НПП «Атамекен» и медиаресурсы QAZCONTENT для продвижения отечественного бизнеса, укрепления деловых связей и более широкого представления экономических достижений Казахстана.