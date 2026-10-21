Авиационную безопасность хотят усилить за счёт прогнозирования угроз

На Неделе авиационной безопасности ИКАО 2026 эксперты обсудили, как защитить гражданскую авиацию от новых угроз. Участники международной панельной сессии сошлись во мнении, что отрасли необходимо переходить от реагирования на инциденты к их предупреждению. Дискуссия прошла в рамках сессии «25 лет спустя: глобальное состояние безопасности в авиации». Эксперты отметили, что за последние четверть века система авиационной безопасности существенно изменилась, однако развитие технологий и усложнение авиационных операций требуют новых подходов.

Участники обсудили применение стратегического прогнозирования, оценку рисков на основе разведывательной информации и усиление взаимодействия между государственными органами и представителями авиационной отрасли. В дискуссии приняли участие представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО), авиационных ведомств разных стран и международных аэропортов. Среди них — генеральный директор Международного аэропорта Алматы Гокер Косе.

Особое внимание уделили международному сотрудничеству и своевременному обмену информацией. Представитель Управления гражданской авиации Уганды Джейн Накиму подчеркнула, что отрасли необходимо не только оперативно реагировать на угрозы, но и научиться предвидеть их. По итогам обсуждения участники отметили необходимость адаптации действующих механизмов авиационной безопасности к новым технологическим вызовам и повышения готовности государств к потенциальным рискам.

Выводы сессии станут основой для дальнейшего обсуждения приоритетов международного сотрудничества в этой сфере.