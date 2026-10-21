Авиационную безопасность хотят усилить за счёт прогнозирования угроз
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На Неделе авиационной безопасности ИКАО 2026 эксперты обсудили, как защитить гражданскую авиацию от новых угроз. Участники международной панельной сессии сошлись во мнении, что отрасли необходимо переходить от реагирования на инциденты к их предупреждению. Дискуссия прошла в рамках сессии «25 лет спустя: глобальное состояние безопасности в авиации». Эксперты отметили, что за последние четверть века система авиационной безопасности существенно изменилась, однако развитие технологий и усложнение авиационных операций требуют новых подходов.
Участники обсудили применение стратегического прогнозирования, оценку рисков на основе разведывательной информации и усиление взаимодействия между государственными органами и представителями авиационной отрасли. В дискуссии приняли участие представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО), авиационных ведомств разных стран и международных аэропортов. Среди них — генеральный директор Международного аэропорта Алматы Гокер Косе.
Особое внимание уделили международному сотрудничеству и своевременному обмену информацией. Представитель Управления гражданской авиации Уганды Джейн Накиму подчеркнула, что отрасли необходимо не только оперативно реагировать на угрозы, но и научиться предвидеть их. По итогам обсуждения участники отметили необходимость адаптации действующих механизмов авиационной безопасности к новым технологическим вызовам и повышения готовности государств к потенциальным рискам.
Выводы сессии станут основой для дальнейшего обсуждения приоритетов международного сотрудничества в этой сфере.
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