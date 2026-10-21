Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Пакистане: десятки пострадавших

В Пакистане пассажирский автобус врезался в дорожный разделитель и перевернулся. В результате аварии погибли 10 человек, ещё 44 получили травмы. Водитель скрылся с места происшествия, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Dawn.

ДТП произошло около 5:45 утра на трассе Индус в районе Раджанпур провинции Пенджаб. По предварительным данным спасательной службы Rescue 1122, автобус двигался на высокой скорости, столкнулся с разделителем дороги и опрокинулся.

Среди погибших – семеро мужчин, две женщины и девочка.

Из 44 пострадавших 38 доставили в районную больницу Раджанпура. Ещё четверых в критическом состоянии направили в медицинские учреждения города Дера-Гази-Хан, а двоих тяжелораненых – в больницу имени шейха Зайеда в Рахимъяр-Хане.

На место аварии направили 10 машин скорой помощи и два спасательных автомобиля. В ликвидации последствий ДТП участвовали 35 спасателей.

Заместитель комиссара округа Раджанпур Имран Ранджха сообщил, что водитель автобуса скрылся после аварии. По его словам, уголовное дело планируют зарегистрировать в отношении водителя и владельца транспортного средства.

Это не первое смертельное ДТП в провинции за последние дни. Ранее в городе Мултан пять молодых мужчин погибли после того, как автомобиль Toyota Corolla на высокой скорости врезался в дорожный разделитель, затем в стену и загорелся. По данным Rescue 1122, в провинции Пенджаб ежедневно регистрируют в среднем около 1352 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают примерно 14 человек.